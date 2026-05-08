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बूंदी में आंधी का कहर: हाईटेंशन लाइन टूटने से पराली जलकर राख, टीन शेड की चपेट में आने से किसान की मौत

बूंदी: जिलेभर में शुक्रवार शाम अचानक मौसम ने करवट ली. तेज आंधी और अंधड़ के साथ कई इलाकों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. अलग-अलग स्थानों पर हुए हादसों ने ग्रामीणों को दहशत में डाल दिया. जारखोदा गांव में 11 केवी हाईटेंशन विद्युत लाइन तेज हवा के कारण टूट गई और सड़क किनारे रखे पराली के बंकरों पर गिर पड़ी. गिरते ही तेज स्पार्किंग हुई और पराली में भीषण आग लग गई. तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलने लगी. ग्रामीणों ने तुरंत विद्युत विभाग को सूचना दी और बिजली सप्लाई बंद करवाई गई.

आग इतनी विकराल थी कि करीब 15 ट्रॉली पराली जलकर राख हो गई. किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. हालांकि, ग्रामीणों की सतर्कता से आग घर तक नहीं पहुंच सकी. दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. ग्रामीणों ने पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तेज हवा के कारण काबू पाना मुश्किल रहा. बाद में दमकल कर्मियों ने आग पर नियंत्रण पाया.