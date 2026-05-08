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बूंदी में आंधी का कहर: हाईटेंशन लाइन टूटने से पराली जलकर राख, टीन शेड की चपेट में आने से किसान की मौत

बूंदी में शुक्रवार शाम तेज आंधी और अंधड़ ने तबाही मचाई. हाईटेंशन लाइन गिरने से पराली में भीषण आग लगी.

पराली में लगी आग और आंधी से किसान की मौत
पराली में लगी आग और आंधी से किसान की मौत (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 8, 2026 at 10:36 PM IST

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बूंदी: जिलेभर में शुक्रवार शाम अचानक मौसम ने करवट ली. तेज आंधी और अंधड़ के साथ कई इलाकों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. अलग-अलग स्थानों पर हुए हादसों ने ग्रामीणों को दहशत में डाल दिया. जारखोदा गांव में 11 केवी हाईटेंशन विद्युत लाइन तेज हवा के कारण टूट गई और सड़क किनारे रखे पराली के बंकरों पर गिर पड़ी. गिरते ही तेज स्पार्किंग हुई और पराली में भीषण आग लग गई. तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलने लगी. ग्रामीणों ने तुरंत विद्युत विभाग को सूचना दी और बिजली सप्लाई बंद करवाई गई.

आग इतनी विकराल थी कि करीब 15 ट्रॉली पराली जलकर राख हो गई. किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. हालांकि, ग्रामीणों की सतर्कता से आग घर तक नहीं पहुंच सकी. दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. ग्रामीणों ने पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तेज हवा के कारण काबू पाना मुश्किल रहा. बाद में दमकल कर्मियों ने आग पर नियंत्रण पाया.

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दूसरी घटना में किसान की मौत: देई कस्बे में तेज अंधड़ एक परिवार के लिए जानलेवा साबित हुआ. कोली मोहल्ला निवासी किसान केसरीलाल महावर अपने मकान की दूसरी मंजिल पर थे. अचानक तेज हवा से छत का टीन शेड उड़ गया और केसरीलाल भी उसकी चपेट में आ गए. वे करीब 80 फीट दूर जाकर मोबाइल टावर से टकराए और नीचे गिर पड़े. हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए.

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