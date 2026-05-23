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हरियाणा के नूंह में तेज तूफान से भारी तबाही, मकान गिरा, पेड़ उखड़े, बिजली व्यवस्था ठप

हरियाणा के नूंह के पाठखोरी में तूफान से भारी तबाही हुई है. यहां तूफान के चलते मकान गिर गया और बिजली व्यवस्था ठप हो गई.

Severe storm caused massive destruction in Nuh Pathakhori causing house collapses and disrupting power supply
हरियाणा के नूंह में तेज तूफान से भारी तबाही (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 23, 2026 at 8:41 PM IST

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Updated : May 23, 2026 at 8:50 PM IST

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नूंह : शनिवार दोपहर करीब 2 बजे आए तेज तूफान और आंधी ने नूंह के गांव पाठखोरी में भारी तबाही मचा दी है. कुछ ही मिनटों में तेज हवाओं ने गांव का जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया. कई मकानों, चारदीवारियों और बिजली व्यवस्था को नुकसान पहुंचा, जबकि सड़क पर पेड़ गिरने से आवाजाही भी प्रभावित हो गई. तूफान के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग घरों से बाहर निकल आए.

तेज़ तूफान से मकान धराशायी : सबसे ज्यादा नुकसान गांव निवासी आजाद पुत्र इल्यास के घर को हुआ. तेज हवाओं के चलते उनका मकान धराशायी हो गया. मकान की दीवारें गिरने से अंदर रखा घरेलू सामान पूरी तरह मलबे में दब गया. बेड, कूलर, फ्रिज, वाशिंग मशीन, दरवाजे और अन्य जरूरी सामान क्षतिग्रस्त हो गए. साथ ही टीन शेड भी टूटकर बिखर गया. पीड़ित परिवार ने लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई है. गनीमत रही कि हादसे के समय आजाद अपने परिवार सहित एक शादी समारोह में गए हुए थे. यदि परिवार घर में मौजूद होता तो बड़ा हादसा हो सकता था. घटना के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मलबा हटाने में मदद की. वहीं शेर अली बास निवासी शहीद पुत्र सफेदा की चारदीवारी भी तूफान में गिर गई. अचानक दीवार गिरने से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों बाद इतना भयावह तूफान देखने को मिला है.

हरियाणा के नूंह में तेज तूफान से भारी तबाही (ETV Bharat)

पेड़ उखड़कर गिर गए : तूफान के कारण पाठखोरी-रावली सड़क पर कई बड़े पेड़ उखड़कर गिर गए, जिससे रास्ता बंद हो गया. इसके अलावा शेर अली बास जाने वाली बिजली लाइन भी टूटकर जमीन पर गिर गई. करीब 6 से 7 बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त होने से पूरे इलाके की बिजली व्यवस्था ठप हो गई. ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने और सड़क और बिजली व्यवस्था जल्द बहाल करने की मांग की है.

Severe storm caused massive destruction in Nuh Pathakhori causing house collapses and disrupting power supply
तेज हवाओं ने गांव का जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया (ETV Bharat)
Severe storm caused massive destruction in Nuh Pathakhori causing house collapses and disrupting power supply
कई मकानों, चारदीवारियों और बिजली व्यवस्था को नुकसान पहुंचा (ETV Bharat)
Severe storm caused massive destruction in Nuh Pathakhori causing house collapses and disrupting power supply
तेज तूफान से गिरे पेड़ (ETV Bharat)

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Last Updated : May 23, 2026 at 8:50 PM IST

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