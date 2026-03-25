यमुनानगर सिविल अस्पताल में डॉक्टर-नर्स की भारी कमी, चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था, इलाज के लिए भटक रहे मरीज
यमुनानगर सिविल अस्पताल में डॉक्टर, नर्स और स्टाफ की भारी कमी के कारण मरीजों को इलाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
Published : March 25, 2026 at 10:51 AM IST
यमुनानगर: यमुनानगर में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति एक बार फिर उजागर हुई है. दरअसल, जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा दाखिल आरटीआई के जरिए सिविल अस्पताल में डॉक्टरों, नर्सों और अन्य जरूरी स्टाफ की भारी कमी की बात कही गई है.अस्पताल के हालात को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के शहरी अध्यक्ष देवेंद्र ने प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने अस्पताल की समस्या के बारे में बातचीत की. उन्होंने बताया कि यह खुलासा न केवल प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि आम जनता को इलाज के लिए किस तरह संघर्ष करना पड़ रहा है.
डॉक्टरों की कमी से प्रभावित ओपीडी सेवाएं: आरटीआई से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सिविल अस्पताल में सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स के 17 स्वीकृत पदों में से 9 खाली हैं, जबकि केवल 8 डॉक्टर ही कार्यरत हैं. वहीं मेडिकल ऑफिसर्स के 192 पदों में से 93 पद रिक्त पड़े हैं. इसका सीधा असर ओपीडी सेवाओं पर पड़ रहा है, जहां मरीजों को घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है.
नर्सिंग और सपोर्ट स्टाफ की स्थिति भी चिंताजनक: आरटीआई से प्राप्त आंकड़ों की मानें तो नर्सिंग स्टाफ की स्थिति भी बेहद खराब है. सीनियर नर्स के 24 पदों में से 12 खाली हैं, जबकि नर्सिंग सपोर्ट स्टाफ के 234 पदों में से 103 पद रिक्त हैं. लैब टेक्नीशियन के 61 पदों में से 29 खाली होने के कारण जांच कार्य प्रभावित हो रहा है. इसके अलावा फार्मेसी में 53 में से 36 पद खाली हैं और पब्लिक हेल्थ नर्स के सभी 8 पद रिक्त हैं.
प्रशासनिक ढांचे में भी बड़ी कमी: आरटीआई आंकड़ों की मानें तो इतने बड़े जिला अस्पताल में स्थायी सीएमओ तक तैनात नहीं है. यह जिम्मेदारी फिलहाल अतिरिक्त प्रभार के रूप में निभाई जा रही है. इससे अस्पताल के प्रबंधन और निर्णय प्रक्रिया पर भी असर पड़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक प्रभावित हो रही हैं.
मरीजों को झेलनी पड़ रही भारी परेशानी: स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को इलाज, दवाइयों और जांच के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. कई बार मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, जिससे उन पर आर्थिक बोझ भी बढ़ता है. यह स्थिति ग्रामीण और गरीब वर्ग के लिए और भी गंभीर हो जाती है.
आंदोलन की चेतावनी: अस्पताल के हालात को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के शहरी अध्यक्ष देवेंद्र ने कहा कि, "ये आंकड़े सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलते हैं. जब अस्पताल में डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ही नहीं होंगे तो मरीजों का इलाज कैसे होगा. हम इस मुद्दे को लेकर डीसी और सिविल सर्जन से मिलेंगे, ज्ञापन देंगे और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरकर धरना-प्रदर्शन भी करेंगे."
ये भी पढ़ें:युवाओं में बढ़ रहा कारों को मॉडिफाई कराने का क्रेज, दुकानदार बोले- 'थार के ग्राहक सबसे ज्यादा, ऑडियो-लाइट अपग्रेड करवाना पसंद'