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यमुनानगर सिविल अस्पताल में डॉक्टर-नर्स की भारी कमी, चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था, इलाज के लिए भटक रहे मरीज

यमुनानगर: यमुनानगर में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति एक बार फिर उजागर हुई है. दरअसल, जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा दाखिल आरटीआई के जरिए सिविल अस्पताल में डॉक्टरों, नर्सों और अन्य जरूरी स्टाफ की भारी कमी की बात कही गई है.अस्पताल के हालात को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के शहरी अध्यक्ष देवेंद्र ने प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने अस्पताल की समस्या के बारे में बातचीत की. उन्होंने बताया कि यह खुलासा न केवल प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि आम जनता को इलाज के लिए किस तरह संघर्ष करना पड़ रहा है.

डॉक्टरों की कमी से प्रभावित ओपीडी सेवाएं: आरटीआई से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सिविल अस्पताल में सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स के 17 स्वीकृत पदों में से 9 खाली हैं, जबकि केवल 8 डॉक्टर ही कार्यरत हैं. वहीं मेडिकल ऑफिसर्स के 192 पदों में से 93 पद रिक्त पड़े हैं. इसका सीधा असर ओपीडी सेवाओं पर पड़ रहा है, जहां मरीजों को घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है.

यमुनानगर सिविल अस्पताल में डॉक्टर-नर्स की भारी कमी (Etv Bharat)

नर्सिंग और सपोर्ट स्टाफ की स्थिति भी चिंताजनक: आरटीआई से प्राप्त आंकड़ों की मानें तो नर्सिंग स्टाफ की स्थिति भी बेहद खराब है. सीनियर नर्स के 24 पदों में से 12 खाली हैं, जबकि नर्सिंग सपोर्ट स्टाफ के 234 पदों में से 103 पद रिक्त हैं. लैब टेक्नीशियन के 61 पदों में से 29 खाली होने के कारण जांच कार्य प्रभावित हो रहा है. इसके अलावा फार्मेसी में 53 में से 36 पद खाली हैं और पब्लिक हेल्थ नर्स के सभी 8 पद रिक्त हैं.