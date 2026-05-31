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देवघर में शिक्षकों की भारी कमी से स्कूलों में पठन-पाठन प्रभावित, डीएसई ने सरकार को किया पत्राचार

देवघर: झारखंड में शिक्षा विभाग लंबे समय से कई चुनौतियों का सामना कर रहा है. कुछ जिलों को छोड़ दिया जाए तो राज्य के अधिकांश हिस्सों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पर्याप्त संसाधन और शिक्षकों की उपलब्धता आज भी बड़ी समस्या बनी हुई है. संथाल परगना क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है, जहां शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में अभी काफी काम किए जाने की आवश्यकता है.

बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित

संथाल परगना के देवघर जिले में भी शिक्षकों की कमी शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में कई विद्यालयों में शिक्षकों का घोर अभाव है. इस कारण स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति भी प्रभावित हो रही है और उनकी पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है.

डीएसई मधुकर कुमार का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

शिक्षा विभाग की ताजा रिपोर्ट

हाल ही में शिक्षा विभाग की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जिले के सात विद्यालय ऐसे थे, जहां शिक्षकों की संख्या शून्य थी. शिक्षकों के अभाव में इन विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां लगभग ठप हो गई थीं और विद्यार्थियों की उपस्थिति भी लगातार घट रही थी.

क्या कहते हैं डीएसई

इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक मधुकर कुमार ने बताया कि देवघर जिले के सारठ, सारवां , मारगोमुंडा और सोनारायठाढ़ी प्रखंड के कुछ विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या शून्य होने की जानकारी मिली थी. मामला संज्ञान में आते ही जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संबंधित विद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की गई, ताकि पठन-पाठन की व्यवस्था बहाल हो सके. हालांकि अभी भी जिले में शिक्षकों की कमी है, जिसे दूर करने के लिए विभाग को पत्राचार किया गया है.

1975 विद्यालयों में मात्र 5500 शिक्षक

जिला शिक्षा अधीक्षक के अनुसार देवघर जिले में कुल 1,975 विद्यालय संचालित हैं, जबकि शिक्षकों की संख्या लगभग 5,500 है. विद्यालयों की संख्या की तुलना में शिक्षकों की उपलब्धता कम है. इस कारण कई जगहों पर शिक्षकों पर अतिरिक्त कार्यभार पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में कई शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं. सेवानिवृत्ति के बाद कुछ विद्यालयों में तत्काल नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी थी, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई. हालांकि विभाग को जानकारी मिलते ही संबंधित विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था कर दी गई है.