देवघर में शिक्षकों की भारी कमी से स्कूलों में पठन-पाठन प्रभावित, डीएसई ने सरकार को किया पत्राचार
देवघर में शिक्षकों की भारी कमी है. इस कारण स्कूलों में पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है.
Published : May 31, 2026 at 9:00 PM IST
देवघर: झारखंड में शिक्षा विभाग लंबे समय से कई चुनौतियों का सामना कर रहा है. कुछ जिलों को छोड़ दिया जाए तो राज्य के अधिकांश हिस्सों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पर्याप्त संसाधन और शिक्षकों की उपलब्धता आज भी बड़ी समस्या बनी हुई है. संथाल परगना क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है, जहां शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में अभी काफी काम किए जाने की आवश्यकता है.
बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित
संथाल परगना के देवघर जिले में भी शिक्षकों की कमी शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में कई विद्यालयों में शिक्षकों का घोर अभाव है. इस कारण स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति भी प्रभावित हो रही है और उनकी पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है.
शिक्षा विभाग की ताजा रिपोर्ट
हाल ही में शिक्षा विभाग की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जिले के सात विद्यालय ऐसे थे, जहां शिक्षकों की संख्या शून्य थी. शिक्षकों के अभाव में इन विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां लगभग ठप हो गई थीं और विद्यार्थियों की उपस्थिति भी लगातार घट रही थी.
क्या कहते हैं डीएसई
इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक मधुकर कुमार ने बताया कि देवघर जिले के सारठ, सारवां , मारगोमुंडा और सोनारायठाढ़ी प्रखंड के कुछ विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या शून्य होने की जानकारी मिली थी. मामला संज्ञान में आते ही जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संबंधित विद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की गई, ताकि पठन-पाठन की व्यवस्था बहाल हो सके. हालांकि अभी भी जिले में शिक्षकों की कमी है, जिसे दूर करने के लिए विभाग को पत्राचार किया गया है.
1975 विद्यालयों में मात्र 5500 शिक्षक
जिला शिक्षा अधीक्षक के अनुसार देवघर जिले में कुल 1,975 विद्यालय संचालित हैं, जबकि शिक्षकों की संख्या लगभग 5,500 है. विद्यालयों की संख्या की तुलना में शिक्षकों की उपलब्धता कम है. इस कारण कई जगहों पर शिक्षकों पर अतिरिक्त कार्यभार पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में कई शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं. सेवानिवृत्ति के बाद कुछ विद्यालयों में तत्काल नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी थी, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई. हालांकि विभाग को जानकारी मिलते ही संबंधित विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था कर दी गई है.
वहीं, शिक्षकों की कमी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. करीब 1,975 विद्यालयों में मात्र 5,500 शिक्षक किस प्रकार प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालय स्तर की शिक्षा को प्रभावी ढंग से संचालित करेंगे यह एक महत्वपूर्ण विषय और बड़ी समस्या है.
मानसिक दबाव में शिक्षक
कुछ शिक्षकों ने नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि उन्हें प्रतिदिन पांच से छह कक्षाएं लेनी पड़ती हैं. लगातार अधिक कक्षाएं लेने से मानसिक दबाव भी बढ़ता है. शिक्षकों का कहना है कि नियमानुसार एक शिक्षक को दो से तीन कक्षाएं ही संचालित करनी चाहिए, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे.
डीएसई ने सरकार को किया पत्राचार
जिला शिक्षा अधीक्षक मधुकर कुमार ने बताया कि शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए आचार्य और सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है. साथ ही राज्य सरकार को भी पत्राचार कर जिले में शिक्षकों की कमी की जानकारी दी गई है. सरकार की ओर से आश्वासन मिला है कि आने वाले समय में रिक्त पदों को भरने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.
गौरतलब है कि यदि किसी भी छात्र को केवल संसाधनों या शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित होना पड़ता है, तो यह व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है. सरकार शिक्षा को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर मौजूद चुनौतियां इस दिशा में अभी और मजबूत व गंभीर प्रयासों की मांग करती है.
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