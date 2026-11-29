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देवघर सदर अस्पताल में जांच सुविधाएं बेहतर, पर लैब कर्मचारियों की घोर कमी, मरीजों को रिपोर्ट देने में हो रही देरी

देवघर: देवघर सदर अस्पताल जिले की लाइफलाइन माना जाता है. यहां देवघर के अलावा आसपास के कई जिलों से भी मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं. मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पिछले कुछ दिनों में अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक बनाने और जांच व्यवस्था को बेहतर करने पर जोर दिया गया है. खासकर जांच घर में कई नई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके.

अस्पताल के जांच घर में थायराइड की जांच टी-3 (T3), टी-4 (T4) और टीएसएच (TSH) की सुविधा को हाल में मजबूत किया गया है. इसके अलावा सीबीसी, इलेक्ट्रोलाइट, लिवर फंक्शन टेस्ट (LFT), किडनी फंक्शन टेस्ट (KFT), शुगर, कैल्शियम और सीआरपी समेत कई जरूरी जांच की सुविधा भी उपलब्ध है. इससे मरीजों को जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत कम पड़ रही है.

स्थानीय, सदर अस्पताल के लैब इंचार्ज और लैब टेक्नीशियन का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

लैब में कर्मचारियों की भारी कमी

देवघर सदर अस्पताल के जांच घर में सुविधाएं तो बढ़ गई, लेकिन यहां कर्मचारियों की भारी कमी है. यही कमी अब मरीजों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं. जांच घर में सभी शिफ्टों को मिलाकर महज आठ कर्मचारी काम कर रहे हैं, जबकि एक शिफ्ट में ही आठ से नौ कर्मचारियों की जरूरत है. देवघर सदर अस्पताल के जांच घर के इंचार्ज मनोज कुमार मिश्रा के अनुसार, कर्मचारियों की कमी के कारण जांच रिपोर्ट तैयार करने में देरी हो रही है. कई बार मरीजों को जांच कराने और रिपोर्ट मिलने के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है. वहीं, कुछ मरीज मजबूरी में निजी जांच घरों का रुख भी कर लेते हैं.

दिन के शिफ्ट में मरीजों की संख्या सबसे अधिक रहती है, लेकिन इस दौरान सिर्फ चार कर्मचारी काम करते हैं. दोपहर की शिफ्ट में भी चार कर्मचारियों की ही तैनाती है. ऐसे में जांच घर के कर्मचारियों को सीमित संसाधनों के बीच काम करना पड़ता है. कई बार गंभीर मरीजों और जरूरी जांचों को प्राथमिकता देनी पड़ती है. वहीं मरीजों का कहना है कि देवघर सदर अस्पताल में जांच की सुविधाएं अच्छी हैं और कई तरह की जांच उपलब्ध हैं, लेकिन रिपोर्ट मिलने में देरी बड़ी परेशानी बन रही है. समय पर रिपोर्ट नहीं मिलने से इलाज भी प्रभावित होता है.

जांच घर के इंचार्ज मनोज मिश्रा बताते हैं कि पहले आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी जांच की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन फिलहाल वह व्यवस्था बंद हो गई है. उनके अनुसार, रांची सदर अस्पताल के बाद देवघर सदर अस्पताल में मरीजों की काफी भीड़ रहती है. ऐसे में कर्मचारियों की कमी से काम का दबाव और बढ़ जाता है.