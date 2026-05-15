ETV Bharat / state

45 की जगह सिर्फ 11 सीनियर नर्सिंग स्टाफ के भरोसे चल रही जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था, GNM की जगह ANM से लिया जा रहा काम

स्वास्थ्य केंद्र सारवां ( ETV Bharat )