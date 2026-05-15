45 की जगह सिर्फ 11 सीनियर नर्सिंग स्टाफ के भरोसे चल रही जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था, GNM की जगह ANM से लिया जा रहा काम
देवघर में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है. नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी से मरीजों की मुसीबतें बढ़ रही हैं. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : May 15, 2026 at 5:40 PM IST
देवघर: झारखंड भले ही प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली यहां की असली तस्वीर पेश करती है. बेहतर अस्पताल, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की कमी विकास के सारे दावों को खोखला साबित कर रही है. देवघर जिले में नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी ने स्वास्थ्य सेवाओं को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है.
केवल 11 नियमित जीएनएम, जरूरत 40-45 की
स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पूरे देवघर जिले में सिर्फ 11 नियमित जीएनएम (जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी) कार्यरत हैं. जबकि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कम से कम 40 से 45 जीएनएम की आवश्यकता है. इस कमी के कारण मौजूद स्टाफ पर अत्यधिक कार्यभार बढ़ गया है.
सदर अस्पताल की हालत चिंताजनक
देवघर सदर अस्पताल में जीएनएम के 32 सृजित पद हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 3 नियमित जीएनएम कार्यरत हैं. इसके अलावा 9 जीएनएम अनुबंध पर काम कर रही हैं. यानी आधे से भी कम पद भरे हुए हैं. इसका सीधा असर आपातकालीन सेवाओं, मरीजों की देखभाल और अस्पताल संचालन पर पड़ रहा है.
एएनएम की संख्या भी अपर्याप्त
जिले में एएनएम (ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी) की कुल संख्या मात्र 311 है. जबकि यहां 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC), 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और 181 सब हेल्थ सेंटर संचालित हैं. इतनी बड़ी संख्या में स्वास्थ्य केंद्रों और आबादी के हिसाब से यह संख्या काफी कम मानी जा रही है. कई सब हेल्थ सेंटर स्टाफ की कमी के कारण प्रभावित या बंद पड़े हुए हैं.
सारवां CHC में स्टाफ की कमी से रोजाना संकट
ईटीवी भारत की टीम ने सारवां प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया, जहां स्थिति और भी गंभीर नजर आई. यह केंद्र आसपास के कई गांवों के लिए मुख्य स्वास्थ्य सुविधा केंद्र है, लेकिन यहां नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी है.
डॉक्टर बोले- दूसरे केंद्रों से स्टाफ बुलाना पड़ता है
सारवां CHC के प्रभारी डॉ. बीके सिन्हा ने बताया कि अस्पताल में 9 नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है, लेकिन सामान्य दिनों में केवल 2 नर्स ही पूरे अस्पताल की जिम्मेदारी संभालती हैं. सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने के लिए अक्सर दूसरे केंद्रों से स्टाफ बुलाना पड़ता है.
मरीजों की व्यथा, घंटों इंतजार, कोई सुनने वाला नहीं
अस्पताल में इलाज कराने आए प्रदीप यादव ने बताया कि स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है. स्थानीय लोगों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ. एक बुजुर्ग मरीज, जो कुत्ते के काटने के बाद एंटी रेबीज इंजेक्शन लेने आए थे, ने कहा कि वह कई घंटे से अस्पताल में बैठे हैं, लेकिन उनकी ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है. सारवां के अलावा सारठ, मधुपुर और देवघर प्रखंड के कई अस्पतालों में भी नर्सिंग स्टाफ की कमी से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं.
सिविल सर्जन ने माना है समस्या
देवघर के सिविल सर्जन डॉ. रमेश कुमार ने स्वीकार किया कि जिले में नर्सिंग स्टाफ की कमी गंभीर समस्या है. नर्सिंग स्टाफ के अलावा रेडियोलॉजिस्ट, काउंसलर और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की भी कमी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस संबंध में पत्र लिखा गया है और जल्द ही रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है.
नर्सों की भूमिका अनदेखी नहीं की जा सकती
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अस्पतालों में नर्सों की भूमिका डॉक्टरों के समान ही महत्वपूर्ण होती है. मरीजों की देखभाल, दवा प्रबंधन, ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी सेवाओं में उनकी अहम भूमिका होती है. बिना पर्याप्त प्रशिक्षित नर्सों के मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था संभव नहीं है.
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