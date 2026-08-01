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देश के सभी AIIMS में डॉक्टरों की भारी कमी, जोधपुर में 45 प्रतिशत पद खाली

एम्स जोधपुर ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर : वर्तमान में दिल्ली सहित देश के 20 शहरों में यह राष्ट्रीय स्तर के संस्थान शुरू हो चुके हैं, लेकिन विडंबना है कि एक भी एम्स ऐसा नहीं है जो डॉक्टर्स की कमी से नहीं जूझ रहा हो. किसी भी एम्स में डॉक्टरों के स्वीकृत भरे हुए नहीं हैं. इतना ही नहीं नॉन फैकल्टी के भी सैकड़ों पद प्रत्येक एम्स में खाली पड़े हैं. दौसा से सांसद मुरारीलाल मीणा की ओर से लोकसभा में लगाए गए प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो आंकड़े पेश किए हैं, वो वाकई चौंकाने वाले हैं. एम्स शुरू होने के बाद उन क्षेत्रों के लोगों की अपेक्षाएं बढ़ने से वहां मरीजों का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन उनके अनुरूप डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं. जोधपुर एम्स में 45 प्रतिशत पद खाली : प्रदेश के जोधपुर एम्स में भी ऐसे ही हालत हैं. वर्तमान में यहां पर फैकल्टी डॉक्टर के 405 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 221 ही भरे हुए हैं यानी 45 प्रतिशत से अधिक पद यहां डॉक्टरों के खाली चल रहे हैं. ऐसे में यहां उन्नत हो रही सुविधाओं का संचालन बढ़ते मरीजों के दबाव के चलते करना आसान नहीं होगा. इसको लेकर जब एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉ. गोर्वधनदत्त पूरी से प्रतिक्रिया जाननी चाही तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया, लेकिन एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि जितनी गति से पद भरने चाहिए, उस गति से भर नहीं रहे हैं. इसका असर सेवाओं पर आता ही है. कहां क्या स्थिति (ETV Bharat GFX) पढ़ें. Jodhpur AIIMS के डॉक्टरों ने 7 साल के बच्चे के शरीर से सर्जरी कर निकाला 3.7 किलो का किडनी ट्यूमर