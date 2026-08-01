ETV Bharat / state

देश के सभी AIIMS में डॉक्टरों की भारी कमी, जोधपुर में 45 प्रतिशत पद खाली

दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा की ओर से लोकसभा में लगाए गए प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आंकड़े पेश किए हैं.

एम्स जोधपुर
एम्स जोधपुर (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 1, 2026 at 2:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर : वर्तमान में दिल्ली सहित देश के 20 शहरों में यह राष्ट्रीय स्तर के संस्थान शुरू हो चुके हैं, लेकिन विडंबना है कि एक भी एम्स ऐसा नहीं है जो डॉक्टर्स की कमी से नहीं जूझ रहा हो. किसी भी एम्स में डॉक्टरों के स्वीकृत भरे हुए नहीं हैं. इतना ही नहीं नॉन फैकल्टी के भी सैकड़ों पद प्रत्येक एम्स में खाली पड़े हैं. दौसा से सांसद मुरारीलाल मीणा की ओर से लोकसभा में लगाए गए प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो आंकड़े पेश किए हैं, वो वाकई चौंकाने वाले हैं. एम्स शुरू होने के बाद उन क्षेत्रों के लोगों की अपेक्षाएं बढ़ने से वहां मरीजों का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन उनके अनुरूप डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं.

जोधपुर एम्स में 45 प्रतिशत पद खाली : प्रदेश के जोधपुर एम्स में भी ऐसे ही हालत हैं. वर्तमान में यहां पर फैकल्टी डॉक्टर के 405 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 221 ही भरे हुए हैं यानी 45 प्रतिशत से अधिक पद यहां डॉक्टरों के खाली चल रहे हैं. ऐसे में यहां उन्नत हो रही सुविधाओं का संचालन बढ़ते मरीजों के दबाव के चलते करना आसान नहीं होगा. इसको लेकर जब एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉ. गोर्वधनदत्त पूरी से प्रतिक्रिया जाननी चाही तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया, लेकिन एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि जितनी गति से पद भरने चाहिए, उस गति से भर नहीं रहे हैं. इसका असर सेवाओं पर आता ही है.

कहां क्या स्थिति
कहां क्या स्थिति (ETV Bharat GFX)

पढ़ें. Jodhpur AIIMS के डॉक्टरों ने 7 साल के बच्चे के शरीर से सर्जरी कर निकाला 3.7 किलो का किडनी ट्यूमर

जोधपुर के लिए कितना जरूरी है एम्स : पश्चिमी राजस्थान में 2013 में शुरू हुए जोधपुर एम्स अपने समकक्ष शुरू हुए भोपाल, भुवनेश्वर, रायपुर, ऋषिकेश व पटना के एम्स से कहीं तेजी से विकसित हुआ है. खास तौर पर कैंसर सहित कई गंभीर रोगों के उपचार के लिए यह महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है, जहां पूरे उत्तर भारत से मरीज आ रहे हैं. हाल ही में जोधपुर में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी तो दो को गंभीर हालत में यहां तुरंत यहां शिफ्ट किया गया जो बाद में ठीक होकर अपने घर गईं. जोधपुर में 2023-24 में 305 फैकल्टी के पद थे, जिन्हें 2025-26 में बढ़ाकर 405 किए गए थे, लेकिन एक साल में एक भी नया पद नहीं भरा गया.

पढ़ें. AIIMS के डॉक्टरों ने पेट से निकाला 20.8 किलो का ट्यूमर, भारत में अब तक सबसे वजनी गांठ है

देश में एम्स का सफर : पहला एम्स 1956 में दिल्ली में शुरू हुआ था. इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने छह एम्स की घोषणा की थी, जिसमें जोधपुर, भोपाल, पटना, ऋषिकेश, भुवनेश्वर व रायपुर में एम्स बने, जो 2013 के बाद शुरू हुए. इसके बाद मनमोहन सरकार ने रायबरेली में एम्स की स्थापना की घोषणा की थी. 2014 के बाद मोदी सरकार ने इसमें बढ़ोतरी करते हुए इसकी संख्या 25 तक पहुंचा दी, जिसमें से 20 एम्स में सेवाएं शुरू हो चुकी हैं.

एक नजर में एम्स जोधपुर

  1. 14 लाख से अधिक ओपीडी में मरीज प्रतिवर्ष
  2. 1.37 लाख से अधिक भर्ती होते हैं मरीज प्रतिवर्ष
  3. 1.43 लाख से अधिक सर्जरी होती है प्रतिवर्ष
  4. वर्तमान में 1,450 कार्यशील बेड

बड़ी उपलब्धियां

  1. 105 किडनी ट्रांसप्लांट
  2. 29 लिवर ट्रांसप्लांट
  3. 11 बोन मैरो ट्रांसप्लांट

TAGGED:

POSTS VACANT IN JODHPUR AIIMS
DOCTORS IN JODHPUR AIIMS
AIIMS में डॉक्टरों की कमी
JODHPUR AIIMS DOCTORS POST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.