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दुमका के इस जर्जर अस्पताल की कब सुधरेगी हालत? कर्मियों को सता रहा किसी अनहोनी का डर

दुमका की जिला संयुक्त औषधालय में सुविधाओं की भारी कमी है. जर्जर भवन की वजह से कार्यरत कर्मी भी डरे सहमे रहते हैं. मनोज केशरी की रिपोर्ट.

District Combined Dispensary in Dumka
जिला संयुक्त औषधालय की जर्जर हालत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 21, 2026 at 2:35 PM IST

3 Min Read
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दुमका: झारखंड के सरकारी अस्पतालों में अक्सर मरीजों को सही इलाज न मिलने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन दुमका में एक ऐसा अस्पताल है जहां का स्टाफ खुद हर समय डरा हुआ रहता है, उन्हें डर है कि कहीं वे किसी अनहोनी का शिकार न हो जाएं और उन्हें खुद इलाज की जरूरत न पड़ जाए.

दुमका की जिला संयुक्त औषधालय - जिसे यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक तरीकों से मरीजों के इलाज के लिए खोला गया था, उसकी स्थिति अत्यंत बदहाल हो गई है. सबसे पहले तो अस्पताल की इमारत जर्जर हालत में है. छत के कुछ हिस्से टूटकर गिर रहे हैं और लोहे की छड़ें बाहर दिख रही हैं. स्टाफ का कहना है कि उन्हें हर पल किसी हादसे का डर सताता रहता है.

जिला संयुक्त औषधालय में सुविधाओं की भारी कमी (Etv Bharat)

अस्पताल में वॉशरूम तक नहीं

सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पताल की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि यहां एक भी वॉशरूम नहीं है, जिससे स्टाफ को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है. खासकर महिला कर्मियों को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. छत इतनी खराब हालत में है कि बारिश का पानी लगातार टपकता रहता है.

District Combined Dispensary in Dumka
जिला संयुक्त औषधालय की जर्जर हालत (Etv Bharat)

वहां काम करने वाले एक कंप्यूटर ऑपरेटर ने बताया कि किसी तरह से कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान को बचाकर रख रहे हैं. वहीं, महिला कर्मियों का कहना है कि सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक की ड्यूटी होती है. वॉशरूम न होने की वजह से बहुत कठिनाई हो रही है. इसके अलावा, अस्पताल में पानी की कोई सुविधा नहीं है और खिड़कियों में शीशे भी नहीं लगे हैं. वे सरकार और जिला प्रशासन से इन समस्याओं को दूर करने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाने की अपील कर रहे हैं.

District Combined Dispensary in Dumka
जिला संयुक्त औषधालय की जर्जर हालत (Etv Bharat)

चिकित्सकों की कमी से नहीं मिल रहा है समुचित लाभ

इस अस्पताल में यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर होने चाहिए; लेकिन अभी यहां कोई यूनानी या आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं है. मरीजों के इलाज के लिए सिर्फ एक होम्योपैथिक डॉक्टर उपलब्ध है. नतीजतन, यहां आने वाले मरीजों की संख्या बहुत कम रहती है.

यहां पदस्थापित होम्योपैथिक डॉक्टर सुजीत कुमार ने बताया कि इलाज के लिए रोजाना औसतन 30 से 35 मरीज आते हैं. वे मानते हैं कि अस्पताल का भवन जर्जर हालत में है और कभी भी कोई गंभीर हादसा हो सकता है. उनका मानना ​​है कि अगर अस्पताल की सुविधाओं में सुधार किया जाए, तो मरीजों की संख्या बढ़ेगी और उन्हें बेहतर इलाज मिल सकेगा.

District Combined Dispensary in Dumka
जिला संयुक्त औषधालय की जर्जर हालत (Etv Bharat)

तुरंत कार्रवाई की जरूरत

हालांकि, यह जिला संयुक्त औषधालय दुमका शहर के बीचों-बीच स्थित है, फिर भी यह समझ से परे है कि सरकार ने इसे क्यों उपेक्षित कर रखा है. अब जब यह मामला सामने आ गया है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि हालात को बेहतर होने में कितना समय लगता है.

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