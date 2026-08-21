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दुमका के इस जर्जर अस्पताल की कब सुधरेगी हालत? कर्मियों को सता रहा किसी अनहोनी का डर

दुमका: झारखंड के सरकारी अस्पतालों में अक्सर मरीजों को सही इलाज न मिलने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन दुमका में एक ऐसा अस्पताल है जहां का स्टाफ खुद हर समय डरा हुआ रहता है, उन्हें डर है कि कहीं वे किसी अनहोनी का शिकार न हो जाएं और उन्हें खुद इलाज की जरूरत न पड़ जाए.

दुमका की जिला संयुक्त औषधालय - जिसे यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक तरीकों से मरीजों के इलाज के लिए खोला गया था, उसकी स्थिति अत्यंत बदहाल हो गई है. सबसे पहले तो अस्पताल की इमारत जर्जर हालत में है. छत के कुछ हिस्से टूटकर गिर रहे हैं और लोहे की छड़ें बाहर दिख रही हैं. स्टाफ का कहना है कि उन्हें हर पल किसी हादसे का डर सताता रहता है.

जिला संयुक्त औषधालय में सुविधाओं की भारी कमी (Etv Bharat)

अस्पताल में वॉशरूम तक नहीं

सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पताल की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि यहां एक भी वॉशरूम नहीं है, जिससे स्टाफ को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है. खासकर महिला कर्मियों को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. छत इतनी खराब हालत में है कि बारिश का पानी लगातार टपकता रहता है.

जिला संयुक्त औषधालय की जर्जर हालत (Etv Bharat)

वहां काम करने वाले एक कंप्यूटर ऑपरेटर ने बताया कि किसी तरह से कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान को बचाकर रख रहे हैं. वहीं, महिला कर्मियों का कहना है कि सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक की ड्यूटी होती है. वॉशरूम न होने की वजह से बहुत कठिनाई हो रही है. इसके अलावा, अस्पताल में पानी की कोई सुविधा नहीं है और खिड़कियों में शीशे भी नहीं लगे हैं. वे सरकार और जिला प्रशासन से इन समस्याओं को दूर करने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाने की अपील कर रहे हैं.