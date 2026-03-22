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बढ़ रही है किडनी की गंभीर बीमारियां , क्रिटिकल नेफ्रोलॉजी केयर को लेकर विशेषज्ञों ने किया मंथन

दिल्ली में आयोजित क्रिटिकल नेफ्रोलॉजी सोसायटी ऑफ इंडिया कॉन्फ्रेंस में जुटे किडनी विशेषज्ञ, भारत में क्रिटिकल नेफ्रोलॉजी देखभाल को आगे बढ़ाने के लिए किया मंथन

क्रिटिकल नेफ्रोलॉजी सोसायटी ऑफ इंडिया ने किया आयोजन
क्रिटिकल नेफ्रोलॉजी सोसायटी ऑफ इंडिया ने किया आयोजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 22, 2026 at 10:42 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: भारत में किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारियों का बोझ लगातार बढ़ रहा है. किडनी के मरीजों के इलाज में विशेषज्ञता बढ़ाने और अपने अनुभव को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए क्रिटिकल नेफ्रोलॉजी सोसायटी ऑफ इंडिया (सीएनएसआई) ने देशभर के प्रमुख नेफ्रोलॉजिस्ट, इंटेंसिविस्ट और स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर दो दिन तक मंथन किया. इसके लिए दिल्ली में सोसायटी की वार्षिक कॉन्फ्रेंस सीएनसिकॉन का आयोजन किया. इसमें बोलते हुए जानेमाने नेफ्रोलॉजिस्ट एवं पद्मश्री से सम्मानित डॉ. (प्रो.) डी. एस. राणा ने कहा कि भारत में क्रिटिकल नेफ्रोलॉजी देखभाल को आगे बढ़ाने के लिए क्रिटिकल नेफ्रोलॉजी सोसायटी ऑफ इंडिया ने एक सशक्त मंच प्रदान किया है.

क्रिटिकल नेफ्रोलॉजी सोसायटी ऑफ इंडिया ने किया आयोजन

डॉ. डी. एस. राणा ने गंभीर रूप से बीमार किडनी मरीजों के लिए विशेष उपचार की बढ़ती आवश्यकता पर जोर दिया और बेहतर रोगी परिणामों के लिए नवाचार, शोध और बहु-विषयक सहयोग के महत्व को रेखांकित किया. डॉक्टर राणा ने आगे कहा कि सीएनसिकॉन जैसे मंच विशेषज्ञों को एक साथ लाने, शोध को बढ़ावा देने और बेहतर व समय पर उपचार सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं.

भारत में क्रिटिकल नेफ्रोलॉजी देखभाल को आगे बढ़ाने के लिए किया मंथन (ETV Bharat)

सम्मेलन की शुरुआत आयोजन सचिव डॉ. विनंत भार्गव के स्वागत भाषण से हुई, जिसके बाद क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा ज्ञानवर्धक सत्र आयोजित किए गए. मुख्य अतिथि डॉ. (प्रो.) अजय स्वरूप ने गंभीर मरीजों के उपचार में एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के समय में क्रिटिकल केयर के लिए विभिन्न विशेषज्ञताओं का समन्वय अत्यंत आवश्यक है.

क्रिटिकल नेफ्रोलॉजी केयर को लेकर विशेषज्ञों ने किया मंथन
क्रिटिकल नेफ्रोलॉजी केयर को लेकर विशेषज्ञों ने किया मंथन (ETV Bharat)

क्रिटिकल केयर का भविष्य सहयोग और निरंतर कौशल विकास में निहित

नेफ्रोलॉजी आईसीयू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह कॉन्फ्रेस जैसे मंच मजबूत क्लिनिकल ढांचे और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हैं, जिससे मरीजों को बेहतर उपचार मिलता है. विशिष्ट अतिथि डॉ. (प्रो.) जयश्री सूद ने बहु-विषयक सहयोग और निरंतर सीखने के महत्व पर जोर देते हुए कहा क्रिटिकल केयर का भविष्य सहयोग और निरंतर कौशल विकास में निहित है. विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साथ लाकर हम विशेष रूप से जटिल किडनी मामलों में अधिक प्रभावी और मरीज-केंद्रित उपचार विकसित कर सकते हैं.

नेफ्रोलॉजिस्ट, इंटेंसिविस्ट और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने एक मंच पर किया दो दिनों तक मंथन
नेफ्रोलॉजिस्ट, इंटेंसिविस्ट और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने एक मंच पर किया दो दिनों तक मंथन (ETV Bharat)
क्रिटिकल केयर नेफ्रोलॉजी में नए तकनीक पर चर्चाकॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. मनीष मलिक ने सम्मेलन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा सीएनसिकॉन भारत में क्रिटिकल नेफ्रोलॉजी प्रथाओं को मजबूत करने की दिशा में एक सामूहिक प्रयास की शुरुआत है. इस मंच के माध्यम से हम देश के श्रेष्ठ विशेषज्ञों को एक साथ लाकर किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारियों के बढ़ते बोझ का समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं.

भविष्य के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और शैक्षणिक साझेदारियों पर चर्चा

सम्मेलन में क्रिटिकल केयर नेफ्रोलॉजी में नए विकास, विभिन्न चिकित्सा क्षेत्रों के बीच सहयोग, डायलिसिस और किडनी सपोर्ट उपचार में नवाचार तथा भविष्य के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और शैक्षणिक साझेदारियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई. इस कॉन्फ्रेंस ने सीएनएसआई के भविष्य के प्रयासों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है, जो क्रिटिकल नेफ्रोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट रोगी देखभाल, शोध और शिक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करता है.


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