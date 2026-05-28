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जानलेवा हो रही गर्मी... बेजुबान भी परेशान, कोरबा के बाद बालोद में भी सैकड़ों चमगादड़ों की मौत

बालोद: छत्तीसगढ़ में नौतपा और भीषण गर्मी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है. कोरबा के बाद अब बालोद जिले से भी विचलित करने वाली तस्वीर सामने आ रही है. जिले के सबसे बड़े नगरीय निकाय क्षेत्र के बीएसपी एमवीटी (MVT) सेंटर के पास, पेड़ों पर रहने वाले लाखों चमगादड़ों के अस्तित्व पर संकट मंडरा गया है. दोपहर का तापमान 44 से 45 डिग्री पहुंचते ही, रोज़ाना 400-500 चमगादड़ों की तड़प-तड़प कर मौत हो रही है.

हालात इतने बुरे हैं कि इस पूरे इलाके में मृत चमगादड़ों के कारण भयंकर बदबू फैल गई है. स्थानीय निवासियों और इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों का सांस लेना भी दूभर हो गया है. हालांकि, नगर पालिका की टीम रोज़ सुबह गाड़ी लेकर पहुंच रही है और मृत चमगादड़ों को ले जाकर डी-कम्पोज (निपटान) कर रही है, ताकि संक्रमण न फैले.

हमारी तरह पशु-पक्षी भी भीषण गर्मी नहीं झेल पाते हैं, सबके लिए एक तापमान तय होता है उससे ज्यादा होने पर डिहाइड्रेशन की शिकायत होती है. हाल ही के कुछ सालों में गर्मी में तापमान काफी बढ़ा है जिससे कंट्रोल भी हम इंसानों को ही करना होगा- वीरेंद्र सिंह, पर्यावरण प्रेमी

प्रबंधन से भी नाराजगी

मौतों का आंकड़ा इतना ज्यादा है कि डी-कम्पोज के बाद भी कई चमगादड़ रोज़ वहीं छूट जा रहे हैं. स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि बीएसपी प्रबंधन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है. वहीं प्रर्यावरण प्रेमी अंधाधुंध पेड़ों की कटाई को त्रासदी का मुख्य जिम्मेदार बता रहे हैं.

कुछ दिन पहले कोरबा में भी मौतें

कुछ दिन पहले ही कोरबा के पाली से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां एक साथ 100 से अधिक चमगादड़ों की मौत हो गई. भीषण गर्मी और हीट वेव चमगादड़ की प्रजाति पर कहर बन कर टूट पड़ा. दरअसल पाली में पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया है. इस दौरान क्षेत्र में हीट स्ट्रोक से बड़ी संख्या में चमगादड़ों की मौत हो गई है. चमगादड़ 42- 43 डिग्री का गर्म तापमान झेल नहीं पा रहे हैं और पेड़ों से नीचे गिरते जा रहे हैं.

पर्यावरण चक्र के लिए चमगादड़ जरूरी

चमगादड़ हमारे पर्यावरण चक्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. ये कीट नियंत्रण (कीड़े-मकोड़ों को खाने) और परागण (Pollination) में बड़ी भूमिका निभाते हैं. फलों के बीज को खाकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जिससे पौधारोपण भी हो जाता है. इतनी बड़ी संख्या में इनकी सामूहिक मौत होना प्रकृति के लिए एक गंभीर खतरे की घंटी है. इस बढ़ते तापमान को रोकने और इन बेजुबानों को बचाने का एकमात्र उपाय बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और पर्यावरण का संरक्षण है.