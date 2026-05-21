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झारखंड में फिर बढ़ी तपिश, डालटनगंज 43.4 डिग्री के साथ सबसे गर्म, जमशेदपुर-चाईबासा समेत कई इलाके हीट से बेहाल

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Etv Bharat )