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उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी, पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले कुछ दिन रहेंगे बेहद गर्म

उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: उत्तर भारत में गर्मी लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है. पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले कुछ दिनों में राहत मिलने के आसार कम नजर आ रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है, जिससे हीटवेव जैसे हालात बनने लगे हैं. 18 मई को हीटवेव चलने की चेतावनी: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) चंडीगढ़ केंद्र की ओर से जारी ताजा बुलेटिन के मुताबिक हरियाणा और पंजाब में अगले सात दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है. विभाग ने 18 मई से कई इलाकों में हीटवेव चलने की चेतावनी जारी की है। खास तौर पर महेंद्रगढ़, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी जैसे जिलों में लू चलने की आशंका जताई गई है. 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोतरी की संभावनाः मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है. शनिवार को हरियाणा में सबसे अधिक अधिकतम तापमान रोहतक में 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान चंडीगढ़ में 22.9 डिग्री रिकॉर्ड हुआ.