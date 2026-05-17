उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी, पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले कुछ दिन रहेंगे बेहद गर्म
उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी का कहर झेलना पड़ेगा. खासकर पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ बेहद गर्म रहने का अनुमान है.
Published : May 17, 2026 at 8:34 PM IST
चंडीगढ़: उत्तर भारत में गर्मी लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है. पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले कुछ दिनों में राहत मिलने के आसार कम नजर आ रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है, जिससे हीटवेव जैसे हालात बनने लगे हैं.
18 मई को हीटवेव चलने की चेतावनी: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) चंडीगढ़ केंद्र की ओर से जारी ताजा बुलेटिन के मुताबिक हरियाणा और पंजाब में अगले सात दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है. विभाग ने 18 मई से कई इलाकों में हीटवेव चलने की चेतावनी जारी की है। खास तौर पर महेंद्रगढ़, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी जैसे जिलों में लू चलने की आशंका जताई गई है.
3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोतरी की संभावनाः मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है. शनिवार को हरियाणा में सबसे अधिक अधिकतम तापमान रोहतक में 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान चंडीगढ़ में 22.9 डिग्री रिकॉर्ड हुआ.
दोपहर में घर से बाहर नहीं निकलने की सलाहः चंडीगढ़ में दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर में सड़कें काफी हद तक खाली नजर आ रही हैं. मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बिना जरूरी काम के बाहर न निकलने की सलाह दी है.
फसलों और पशुओं के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था रखें किसानः मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरिंदर पॉल ने बताया कि "पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में खेतों में काम कर रहे किसानों और दिहाड़ी मजदूरों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि फसलों और पशुओं के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखें और दोपहर के समय खेतों में काम कम करें."
गर्मी में डॉक्टरों की सलाह मानेः सेक्टर 16 के सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों का कहना है कि "लगातार बढ़ती गर्मी से डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, थकान और हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ सकते हैं. खास तौर पर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है." स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को ज्यादा पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और धूप से बचाव करने की सलाह दी है.