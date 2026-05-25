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हरियाणा में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड, सिरसा में 46 डिग्री तापमान, कई जिलों में सीवियर हीटवेव अलर्ट

हरियाणा में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड ( ETV Bharat )

चंडीगढ़:हरियाणा में गर्मी लगातार विकराल रूप लेती जा रही है. रविवार को प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में 1.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार राज्य का अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 2.5 डिग्री अधिक बना हुआ है. तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है. सिरसा बना सबसे गर्म जिला: प्रदेश में सबसे अधिक तापमान सिरसा में 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा रोहतक में 45.3 डिग्री, भिवानी और बोपानिया में 44 डिग्री, नूंह में 43.5 डिग्री तथा नारनौल में 42.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. हिसार, गुरुग्राम, करनाल, सोनीपत और जींद सहित कई जिलों में भी तेज लू का असर देखने को मिला. बाजारों और सड़कों पर पसरा सन्नाटा: भीषण गर्मी और सीवियर हीटवेव के कारण दिन के समय बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर सन्नाटा नजर आया. दोपहर के समय लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले. तेज गर्म हवाओं के चलते सड़कें भी काफी हद तक खाली दिखाई दीं. गर्मी का असर छोटे व्यापारियों और दैनिक गतिविधियों पर भी देखने को मिल रहा है.