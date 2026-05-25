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हरियाणा में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड, सिरसा में 46 डिग्री तापमान, कई जिलों में सीवियर हीटवेव अलर्ट

हरियाणा में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित है. सिरसा में 46 डिग्री तापमान पहुंच गया है. मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया.

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हरियाणा में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 25, 2026 at 9:26 AM IST

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चंडीगढ़:हरियाणा में गर्मी लगातार विकराल रूप लेती जा रही है. रविवार को प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में 1.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार राज्य का अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 2.5 डिग्री अधिक बना हुआ है. तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है.

सिरसा बना सबसे गर्म जिला: प्रदेश में सबसे अधिक तापमान सिरसा में 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा रोहतक में 45.3 डिग्री, भिवानी और बोपानिया में 44 डिग्री, नूंह में 43.5 डिग्री तथा नारनौल में 42.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. हिसार, गुरुग्राम, करनाल, सोनीपत और जींद सहित कई जिलों में भी तेज लू का असर देखने को मिला.

बाजारों और सड़कों पर पसरा सन्नाटा: भीषण गर्मी और सीवियर हीटवेव के कारण दिन के समय बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर सन्नाटा नजर आया. दोपहर के समय लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले. तेज गर्म हवाओं के चलते सड़कें भी काफी हद तक खाली दिखाई दीं. गर्मी का असर छोटे व्यापारियों और दैनिक गतिविधियों पर भी देखने को मिल रहा है.

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट:मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने हरियाणा के कई हिस्सों में हीटवेव से लेकर सीवियर हीटवेव की चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में गर्म और शुष्क मौसम बना रह सकता है. ऐसे में लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है.

लोगों को सावधानी बरतने की सलाह: स्वास्थ्य विशेषज्ञों और मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय धूप में ज्यादा देर तक रहने से बचने की सलाह दी है. पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनने और बाहर निकलते समय सिर को ढककर रखने की सलाह दी गई है. बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है.

फसलों पर भी बढ़ा गर्मी का असर: भीषण गर्मी का असर खेती पर भी साफ दिखाई देने लगा है. कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि फसलों की सिंचाई सुबह जल्दी या शाम के समय करें ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे. विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बढ़ते तापमान से फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन प्रभावित हो सकता है.

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