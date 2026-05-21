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बीकानेर में भीषण गर्मी का प्रकोप, जनजीवन प्रभावित, दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा, बाजारों में घटी रौनक

गर्मी के चलते सूना पड़ा महात्मा गांधी मार्ग ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: मरुभूमि की शान बीकानेर शहर इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है. तेज धूप और लू के थपेड़ों ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है. दोपहर के समय शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है. शहर के सबसे व्यस्त महात्मा गांधी मार्ग पर भी ग्राहक और राहगीर नदारद हैं. बाजारों में रौनक नहीं है. दुकानदार ग्राहकों की प्रतीक्षा में बैठे दिखाई दे रहे हैं. चिकित्सकों ने हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन की चेतावनी देते हुए दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है. मौसम विभाग ने 25 मई से शुरू होने वाले 'नौतपा' और आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना जताई है. ऐसे में शहरवासियों को अधिक पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सख्त हिदायत दी गई है. व्यापारियों का कहना है कि इस गर्मी का सीधा असर उनके कारोबार पर पड़ा है. ईटीवी भारत टीम ने गुरुवार को शहर के प्रमुख बाजारों और महात्मा गांधी मार्ग का ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया, जहां दोपहर के समय सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम भीड़ दिखाई दी. आमतौर पर दिनभर चहल-पहल से भरे रहने वाले बाजारों में इस समय सन्नाटा पसरा नजर आया. दुकानदार ग्राहकों के इंतजार में बैठे दिखाई दिए. पढ़ें: भीषण गर्मी और लू का अलर्ट: संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में मरीजों और परिजनों के लिए विशेष इंतजाम