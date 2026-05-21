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बीकानेर में भीषण गर्मी का प्रकोप, जनजीवन प्रभावित, दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा, बाजारों में घटी रौनक

लोगों को अधिक से अधिक पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और धूप से बचाव करने की सलाह दी जा रही है.

Heatwave in Bikaner
गर्मी के चलते सूना पड़ा महात्मा गांधी मार्ग (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 21, 2026 at 5:24 PM IST

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बीकानेर: मरुभूमि की शान बीकानेर शहर इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है. तेज धूप और लू के थपेड़ों ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है. दोपहर के समय शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है. शहर के सबसे व्यस्त महात्मा गांधी मार्ग पर भी ग्राहक और राहगीर नदारद हैं. बाजारों में रौनक नहीं है. दुकानदार ग्राहकों की प्रतीक्षा में बैठे दिखाई दे रहे हैं. चिकित्सकों ने हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन की चेतावनी देते हुए दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है. मौसम विभाग ने 25 मई से शुरू होने वाले 'नौतपा' और आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना जताई है. ऐसे में शहरवासियों को अधिक पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सख्त हिदायत दी गई है. व्यापारियों का कहना है कि इस गर्मी का सीधा असर उनके कारोबार पर पड़ा है.

ईटीवी भारत टीम ने गुरुवार को शहर के प्रमुख बाजारों और महात्मा गांधी मार्ग का ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया, जहां दोपहर के समय सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम भीड़ दिखाई दी. आमतौर पर दिनभर चहल-पहल से भरे रहने वाले बाजारों में इस समय सन्नाटा पसरा नजर आया. दुकानदार ग्राहकों के इंतजार में बैठे दिखाई दिए.

पढ़ें: भीषण गर्मी और लू का अलर्ट: संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में मरीजों और परिजनों के लिए विशेष इंतजाम

बाहर नहीं निकलते लोग: व्यापारी चेतन पारीक ने बताया कि तेज गर्मी और लू के कारण लोग दोपहर के समय घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं, जिसका सीधा असर व्यापार पर पड़ रहा है. कपड़ा, जूते, कॉस्मेटिक और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी दुकानों पर ग्राहकों की संख्या में कमी आई है. शाम ढलने के बाद कुछ रौनक लौटती है, लेकिन दिन के समय बाजार लगभग खाली रहते हैं. महात्मा गांधी मार्ग पर दोपहर करीब 12 बजे से शाम 4 बजे तक यातायात भी काफी कम दिखाई दिया. जहां सामान्य दिनों में वाहनों की आवाजाही लगातार बनी रहती है, वहीं गर्मी के चलते सड़कें सूनी नजर आईं. राहगीर सिर और चेहरे को कपड़े से ढंककर निकलते दिखे. कई लोग छाते और पानी की बोतल के साथ सफर करते नजर आए.

Heatwave in Bikaner
गर्मी से बचने के लिए ढंका सिर (ETV Bharat Bikaner)

डॉक्टरों की सलाह, अनावश्यक निकलने से बचें: चिकित्सकों ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है. पीबीएम अस्पताल के सीनियर प्रोफेसर (मेडिसिन) डॉ. परमेंद्र सिरोही के अनुसार लगातार तेज धूप और गर्म हवाओं के संपर्क में आने से हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. लोगों को अधिक से अधिक पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और धूप से बचाव करने की सलाह दी जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है. 25 मई से शुरू हो रहे 'नौतपा' की चेतावनी के साथ ही हीटवेव और लू के थपेड़ों के चलते आने वाले दिनों में गर्मी का प्रकोप और बढ़ सकता है.

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DECREASED FOOTFALL AT SHOPS
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