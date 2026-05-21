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यूपी में भीषण गर्मी, लखनऊ के सभी स्कूल 22 मई से रहेंगे बंद, लू का अलर्ट जारी

प्रशासन की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर सभी विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से निर्देशों का पालन करने को कहा गया है.

22 मई 2026 से ग्रीष्मावकाश घोषित.
22 मई 2026 से ग्रीष्मावकाश घोषित. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 10:03 PM IST

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लखनऊ : लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. मौसम विभाग की चेतावनी और छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी शैक्षिक बोर्डों से संचालित विद्यालयों में 22 मई 2026 से ग्रीष्मावकाश घोषित कर दिया गया है.

इस संबंध में प्रशासन की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर सभी विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से निर्देशों का पालन करने को कहा गया है. जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान समय में जनपद लखनऊ में अत्यधिक तापमान और लू का असर लगातार बना हुआ है.

मौसम विभाग ने भी आमजन को दोपहर के समय घरों से बाहर न निकलने, पर्याप्त पानी पीने तथा गर्म हवाओं से बचने की सलाह दी है. बावजूद जिले के कुछ विद्यालयों में अभी तक नियमित रूप से कक्षाएं संचालित की जा रही थीं, जिससे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ने की आशंका व्यक्त की जा रही थी.

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. आदेश के अनुसार जनपद के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में 22 मई से ग्रीष्मावकाश प्रभावी रहेगा. विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए.

लखनऊ में पिछले कुछ दिनों से तापमान लगातार बढ़ा है और दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है. लखनऊ में गुरुवार का तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया.

डॉक्टरों ने भी बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. ऐसे में जिला प्रशासन का यह फैसला अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. प्रशासन ने यह भी कहा है कि जारी आदेश की प्रमाणिकता जनपद की आधिकारिक वेबसाइट lucknow.nic.in पर जाकर देखी जा सकती है.

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