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प्रदेश भर में आसमान से बरस रही आग, रतलाम में पारा 45 पार, अगले 4 दिन हीट वेव का अलर्ट

मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी ( ETV Bharat )