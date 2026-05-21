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जयपुर में भीषण गर्मी: आंगनवाड़ी केंद्रों का टाइम बदला, अब सुबह 8 से 10 बजे तक खुलेंगे

जयपुर जिले में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए जिलाधिकारी संदेश नायक ने आंगनवाड़ी केंद्रों का समय बदल दिया है.

Jaipur Anganwadi Timing
जयपुर कलेक्टर ऑफिस (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 21, 2026 at 10:32 PM IST

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जयपुर: जिलाधिकारी संदेश नायक ने भीषण गर्मी और हीट वेव के प्रकोप को देखते हुए जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को राहत प्रदान की है. कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर आंगनवाड़ी केंद्रों का समय बदल दिया है, अब 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों का आंगनबाड़ी समय प्रातः 8:00 बजे से 10:00 बजे तक रहेगा. यह बदलाव 22 मई से 30 जून तक लागू रहेगा.

प्रदेश में जारी है भीषण गर्मी: प्रदेशभर में चल रही भीषण गर्मी की स्थिति में यह फैसला बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लिया गया है. मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया हुआ है और जयपुर में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है. दोपहर की तेज धूप और गर्म हवाओं से छोटे बच्चों को बचाने के लिए समय में यह संशोधन किया गया है.

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गर्मी को देखते हुए आदेश: कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के अनुसार, आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं पोषाहार वितरण तथा अन्य विभागीय गतिविधियों का निर्वहन दोपहर 12:00 बजे तक करेंगी. इसके बाद वे यथावत रूप से गृह भ्रमण का कार्य जारी रखेंगी. इससे पहले जिलाधिकारी संदेश नायक ने स्कूलों के समय में भी परिवर्तन किया था. गर्मी की छुट्टियों और समय सारणी में बदलाव से छात्रों को राहत मिली थी, अब आंगनवाड़ी बच्चों को भी समान राहत दी गई है.

जिला प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है. यदि गर्मी का प्रकोप जारी रहा तो आगे भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे आमजन जीवन प्रभावित हो रहा है. प्रशासन की इस संवेदनशील पहल से छोटे बच्चों को गर्मी के प्रकोप से बचाव मिलने की उम्मीद है.

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