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हरियाणा में भीषण गर्मी का प्रहार, सूरज के टॉर्चर से हांसी में पारा 43 डिग्री के पार

हरियाणा में भीषण गर्मी के चलते लोगों का हाल बेहाल है. हांसी में पारा 43 डिग्री के पार हो गया है.

Severe heat in Haryana mercury crosses 43 degrees in Hansi
हरियाणा में भीषण गर्मी का प्रहार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 7, 2026 at 3:58 PM IST

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Updated : June 7, 2026 at 4:47 PM IST

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हांसी : पूरे हरियाणा में नौतपा के दौरान इस बार बारिश और बदलते मौसम के कारण गर्मी का असर अपेक्षाकृत कम रहा था. लेकिन अब मौसम ने फिर करवट ली है. रविवार को हांसी में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोगों को एक बार फिर तेज गर्मी और लू का सामना करना पड़ा.

गर्मी से जनजीवन प्रभावित : आपको बता दें कि पिछले कई दिनों की राहत के बाद अचानक बढ़ी गर्मी ने जनजीवन प्रभावित करना शुरू कर दिया है. दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम दिखाई दी और लोग केवल जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले. तेज धूप और गर्म हवाओं से बचने के लिए लोग सिर पर कपड़ा, गमछा और टोपी बांधकर निकलते नजर आए. बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी दोपहर के समय भीड़ कम रही.

हरियाणा में भीषण गर्मी का प्रहार (ETV Bharat)

बाहर निकलने में परेशानी : मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और ज्यादा बढ़ोत्तरी हो सकती है. ऐसे में लोगों को पर्याप्त पानी पीने, धूप से बचने और दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है. उमरा से हांसी पहुंचे भूरिया ने बताया कि वे जरूरी काम से हांसी आये थे. कंधे पर भारी सामान लेकर तेज धूप में सफर करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि आज गर्मी काफी ज्यादा है और धूप भी बहुत तेज है. गर्म मौसम के कारण बाहर निकलने में परेशानी हो रही है, लेकिन जरूरी काम होने की वजह से आना पड़ा. उन्होंने कहा कि लोग गर्मी से बचने के लिए सिर ढंककर और पानी साथ लेकर चल रहे हैं.

तेज़ गर्मी से चक्कर : गौरव ने बताया कि वे हिसार से हांसी आए थे. बस स्टैंड से करीब 200 मीटर पैदल चलने के दौरान ही तेज गर्मी के कारण उन्हें चक्कर आने लगे. उन्होंने कहा कि धूप और गर्म हवाओं के चलते बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. वहीं पीने के लिए ठंडा पानी भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा, जिससे परेशानी और बढ़ गई है. गौरव ने कहा कि जरूरी काम होने के कारण बाहर निकलना पड़ रहा है.

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Last Updated : June 7, 2026 at 4:47 PM IST

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