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दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी ने लोगों को किया परेशान, जाने कब होगी वर्षा, कैसा रहेगा तापमान

मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिन भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा.

दिल्ली मौसम अपडेट
दिल्ली मौसम अपडेट (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 18, 2026 at 7:29 AM IST

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नई दिल्ली: मॉनसून की बेरुखी से राजधानी दिल्ली में दिन के साथ-साथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कल शुक्रवार को सफदरजंग में अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक है. लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 39.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.0 डिग्री अधिक है.

विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए हल्की वर्षा का पूर्वानुमान लगाया था. दिन में बादल छाए रहे, लेकिन वर्षा नहीं हुई.

आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिन भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा. दो दिनों के लिए भीषण गर्मी और उमस का येलो अलर्ट है. IMD के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा. न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. दिन के समय 40 -60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चल सकती हैं और इस दौरान बेहद हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है.

रविवार को भी मौसम कमोबेश ऐसा ही रहने के आसार हैं. इन दोनों दिनों के लिए भीषण गर्मी और उमस का येलो अलर्ट जारी किया गया है, हालांकि सोमवार से हल्की राहत मिल सकती है. हल्की बारिश तापमान 4 डिग्री तक कम करेगी.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 167 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 148, गुरुग्राम में 143, गाजियाबाद में 135, ग्रेटर नोएडा में 152 और नोएडा में 148 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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