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दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी ने लोगों को किया परेशान, जाने कब होगी वर्षा, कैसा रहेगा तापमान

नई दिल्ली: मॉनसून की बेरुखी से राजधानी दिल्ली में दिन के साथ-साथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कल शुक्रवार को सफदरजंग में अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक है. लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 39.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.0 डिग्री अधिक है.

विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए हल्की वर्षा का पूर्वानुमान लगाया था. दिन में बादल छाए रहे, लेकिन वर्षा नहीं हुई.

आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिन भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा. दो दिनों के लिए भीषण गर्मी और उमस का येलो अलर्ट है. IMD के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा. न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. दिन के समय 40 -60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चल सकती हैं और इस दौरान बेहद हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है.