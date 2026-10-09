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बाजपुर का सीएम धामी ने किया हवाई सर्वे, ओलावृष्टि नुकसान का लिया जायजा

बाजपुर का सीएम धामी ने किया हवाई सर्वे ( ETV Bharat )

रुद्रपुर: बाजपुर क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर हुई भीषण ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. अचानक बदले मौसम और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है. किसानों के लिए उस समय चिंता और बढ़ गई, जब उनकी फसलें प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गईं. ओलावृष्टि की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए हल्द्वानी से देहरादून लौटते समय अपने हेलीकॉप्टर का रुख बाजपुर की ओर करवा दिया. मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया.

मुख्यमंत्री के इस दौरे को किसानों की समस्याओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता के रूप में देखा जा रहा है. ओलावृष्टि के कुछ ही समय बाद मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया. हेलीकॉप्टर से उन्होंने खेतों और आसपास के प्रभावित इलाकों की स्थिति का जायजा लिया. इसके बाद बाजपुर में उतरकर प्रभावित खेतों का स्थलीय निरीक्षण किया. किसानों से सीधे संवाद कर उनकी परेशानियों को समझने का प्रयास किया.

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रभावित किसानों से फसलों को हुए नुकसान के संबंध में जानकारी ली. किसानों ने ओलावृष्टि के कारण पैदा हुई परिस्थितियों और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया. मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है. उन्हें नियमानुसार हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.