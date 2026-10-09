बाजपुर का सीएम धामी ने किया हवाई सर्वे, ओलावृष्टि नुकसान का लिया जायजा
बाजपुर में भीषण ओलावृष्टि, किसानों की फसले बर्बाद, सीएम धामी ने किया हवाई सर्वेक्षण
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 9, 2026 at 6:16 PM IST
रुद्रपुर: बाजपुर क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर हुई भीषण ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. अचानक बदले मौसम और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है. किसानों के लिए उस समय चिंता और बढ़ गई, जब उनकी फसलें प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गईं. ओलावृष्टि की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए हल्द्वानी से देहरादून लौटते समय अपने हेलीकॉप्टर का रुख बाजपुर की ओर करवा दिया. मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया.
मुख्यमंत्री के इस दौरे को किसानों की समस्याओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता के रूप में देखा जा रहा है. ओलावृष्टि के कुछ ही समय बाद मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया. हेलीकॉप्टर से उन्होंने खेतों और आसपास के प्रभावित इलाकों की स्थिति का जायजा लिया. इसके बाद बाजपुर में उतरकर प्रभावित खेतों का स्थलीय निरीक्षण किया. किसानों से सीधे संवाद कर उनकी परेशानियों को समझने का प्रयास किया.
LIVE: बाजपुर (ऊधम सिंह नगर) में ओलावृष्टि से हुई क्षति का स्थलीय निरीक्षण https://t.co/ZIBcCsfkAJ— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 9, 2026
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रभावित किसानों से फसलों को हुए नुकसान के संबंध में जानकारी ली. किसानों ने ओलावृष्टि के कारण पैदा हुई परिस्थितियों और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया. मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है. उन्हें नियमानुसार हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में फसलों के नुकसान का विस्तृत सर्वेक्षण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए. उन्होंने कहा कि नुकसान का आकलन करने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए. अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रभावित खेतों की स्थिति का जायजा लेकर नुकसान का सही आकलन किया जाए. जिससे पात्र किसानों को नियमानुसार राहत उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.
मुख्यमंत्री ने कहा प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को होने वाली परेशानी को सरकार गंभीरता से ले रही है. किसानों की मेहनत और उनकी आजीविका को सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत संबंधी कार्रवाई पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ की जाए. प्रभावित किसानों की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए.