कुचामन में ऑपरेशन के बाद सात मरीजों की आंखों में संक्रमण, 5 गंभीर हालत में जयपुर रेफर, SMS में मेडिकल बोर्ड गठित
कुचामन के राजकीय अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद मरीजों की आंखें संक्रमित हो गईं.
Published : July 30, 2026 at 8:31 AM IST
जयपुर : कुचामन सिटी के राजकीय अस्पताल में हुए आंखों के ऑपरेशन के बाद गंभीर संक्रमण का मामला सामने आया है. कुचामन सिटी के सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के महज 24 घंटे के भीतर सात मरीजों की आंखों में गंभीर संक्रमण फैल गया. इंफेक्शन इतना तेजी से बढ़ा कि मरीजों की आंखों की पुतलियां सफेद पड़ने लगी.
मामले की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सा मुख्यालय के निर्देश पर पांच मरीजों को तत्काल जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका चिकित्सकों की निगरानी में उपचार शुरू कर दिया गया है. जयपुर पहुंचते ही अस्पताल के कार्यवाहक अधीक्षक डॉ. आर.के. जैन ने विशेषज्ञ डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड गठित किया. बोर्ड का गठन नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉ. नगेंद्र सिंह शेखावत के निर्देशन में किया गया है. इसमें मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. एम.के. अग्रवाल, नेत्र रोग विभाग के वरिष्ठ आचार्य डॉ. पंकज शर्मा और डॉ. मनीष शर्मा सहित अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं.
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इलाज के निर्देश : घटना की जानकारी मिलते ही एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी भी अस्पताल पहुंचे और भर्ती मरीजों की स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने कहा की चिकित्सकों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं और पता लगाया जा रहा है कि आखिर आंखों में किस कारण इंफेक्शन हुआ है. संक्रमण के कारण मरीजों की आंखों की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उनकी दृष्टि बचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. फिलहाल सभी मरीज डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में हैं.