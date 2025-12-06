ETV Bharat / state

झारखंड में पड़ रही है हाड़ कंपाने वाली सर्दी, गुमला में 3 डिग्री पहुंचा पारा, जानें किस जिले में कैसा है तापमान का हाल

रांची: झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. शुक्रवार 5 दिसंबर से मौसम का मिजाज बदल गया है. उत्तरी और उत्तरी-पश्चिमी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है. राज्य के पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भागों में शीतलहर चल रही है. सूबे के 10 जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है. हालांकि दिन के वक्त अच्छी धूप निकल रही है. इससे अधिकतम तापमान पर कोई खास असर नहीं पड़ा है. मौसम केंद्र के मुताबिक 7 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान में और 2 डिग्री की कमी की संभावना है.

दस जिलों में 10 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा

आलम यह है कि गुमला जिले का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है. 6 दिसंबर को सुबह 8.30 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक यहां बर्फीला हवा चल रही है. जमा देने वाली सर्दी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. पिछले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की कमी आई है.

गुमला के बाद खूंटी का न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. इसके अलावा डाल्टनगंज में 6.1, बोकारो में 8.5, लोहरदगा में 8.5, पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में 8.5, लातेहार में 9.0, जमशेदपुर में 9.1, देवघर में 9.5, और कोडरमा में 9.6 डिग्री रहा है. वहीं, रांची का न्यूनतम पारा 10.1 डिग्री, गोड्डा का 10.4 और हजारीबाग का 10.8 डिग्री सेल्सियस रहा है.

ज्यादातर जिलों के अधिकतम पारा में गिरावट