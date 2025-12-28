दिल्ली-NCR में त्रिपल मुसीबत: घना कोहरा, कड़ाके की ठंड और फिर बड़ा प्रदूषण
Published : December 28, 2025 at 8:25 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है. दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा, कड़ाके की ठंड और प्रदूषण मिलकर जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं. जबकि बात प्रदूषण की करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है.
आईएमडी के अनुसार, मैदानी इलाकों में कोहरे से विजिबिलिटी कम है. दिल्ली में बीते दिन यानि शनिवार को सुबह के समय काफी कोर रहा लेकिन दोपहर के बाद तेज धूप निकलीय हालांकि, इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक के साथ 22.3 और न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री दर्ज हुआ. यह सामान्य से एक डिग्री कम रहा. दिल्ली में अधिकतम आर्द्रता 100 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 56 प्रतिशत रही. वहीं, रिज में पारा 9.8 दर्ज किया गया. इसके अलावा, आया नगर में 8.6, लोधी रोड में 8 व पालम में 8.5 न्यूनतम पारा दर्ज किया गया.
#WATCH | दिल्ली: वीडियो कर्तव्य पथ से है, जहां स्मॉग की परत छाई हुई दिखी।— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 28, 2025
CPCB के मुताबिक, इलाके का AQI 'बहुत खराब' कैटेगरी में रखा गया है। pic.twitter.com/LBFpmM80D1
दिल्ली में आज रविवार को सुबह से ही कोहरा छाया रहेगा. मौसम विभाग ने इसको लेकर यलो अलर्ट भी जारी किया है. ऐसे में रविवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. सुबह के समय कई जगहों पर हल्का कोहरा और कुछ जगहों पर घना कोहरा रहेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. मौसम विभाग ने 28 और 29 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान के छह से आठ डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है. मौसम विभाग ने 29 और 30 दिसंबर को दिल्ली में सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छाने का अनुमान जताया है.
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में स्मॉग की परत छाई हुई दिखी। ड्रोन वीडियो एम्स से से है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 28, 2025
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार यहां AQI बहुत खराब कैटेगरी में रखा गया है। pic.twitter.com/PiXNW81BWk
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 391 अंक बना हुआ है. जो की गंभीर श्रेणी में आता है. जबकि, दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 328, गुरुग्राम में 348, गाजियाबाद में 352, ग्रेटर नोएडा में 362 और नोएडा में 353 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 400 से ऊपर और 500 के बीच में बना हुआ है.
