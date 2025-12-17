यूपी में कड़ाके की ठंड; लखनऊ में कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों का समय बदला, DM ने जारी किया आदेश
सुबह 9 बजे के बाद ही खुलेंगे सभी स्कूल, आदेश का उल्लंघन करने पर विद्यालय प्रबंधन पर होगी कार्रवाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 17, 2025 at 8:08 PM IST
लखनऊ : कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के प्रकोप के मद्देनजर लखनऊ में कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों के समय में बदलाव कर दिया गया है. ये सभी स्कूल अब 9 बजे के बाद ही खुलेंगे. जिलाधिकारी विशाख जी ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है.
पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड में इजाफा होने लगा है. घने कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है. इससे हाईवे पर रोजाना हादसे भी होने शुरू हो गए हैं. ऐसे हालात में बच्चों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया.
जिलाधिकारी विशाख जी ने आदेश जारी करते हुए कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों की टाइमिंग में बदलाव किया है. आदेश के अनुसार अब जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन सुबह 9 बजे के बाद ही किया जाएगा.
यदि कोई विद्यालय इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि वे आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएं.
डीएम कार्यालय की ओर से कहा गया है कि ठंड और कोहरे के कारण सुबह के समय दृश्यता कम रहती है. मौसम को देखते हुए यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी. जिला प्रशासन ने अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन से सहयोग की अपील की है.
वहीं बदलते मौसम को लेकर सीएम योगी ने भी अफसरों को सचेत कर दिया है. रैन बसेरों में सभी इंतजाम कराने के निर्देश दिए हैं. गौशालाओं में गौवंशों को ठंड से बचाने के लिए व्यवस्था कराने को कहा है. अफसरों को लगातार निरीक्षण करने के लिए कहा है. लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है.
यह भी पढ़ें : यूपी में कड़ाके की ठंड; CM योगी ने अफसरों को किया अलर्ट, बोले- कोई भी खुले में न सोए, रातभर जलने चाहिए अलाव