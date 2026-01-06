ETV Bharat / state

झारखंड में भीषण शीतलहर, गुमला का पारा 2.2 डिग्री पर पहुंचा, कोडरमा, खूंटी, हजारीबाग, लोहरदगा और रांची में हाड़ कंपाने वाली ठंड

रांचीः झारखंड में भीषण शीतलहर चल रही है. सभी जिलों का न्यूनतम पारा लुढ़क गया है. छह जिलों का तापमान 5.0 डिग्री से नीचे चला गया है. कड़ाके की ठंड को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया है. मौसम केंद्र, रांची ने भी राज्यवासियों को ठंड से बचाव को लेकर विशेष एहतियात बरतने की अपील की है. खास बात है कि 7 जनवरी को भी गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, चतरा, हजारीबाग और गुमला जिला में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

छह जिलों का पारा 5.0 डिग्री के नीचे

मौसम केंद्र, रांची की ओर से 6 जनवरी को जारी रिपोर्ट के मुताबिक छह जिलों का न्यूनतम पारा 5.0 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड हुआ है. सबसे कम तापमान गुमला में 2.2 डिग्री रहा है. दूसरे स्थान पर खूंटी जिला है. यहां का तापमान 3.7 डिग्री है. इसके अलावा हजारीबाग में 3.8 डिग्री, लोहरदगा में 3.9 डिग्री, कोडरमा में 3.9 डिग्री, डाल्टनगंज में 4.6 डिग्री, सिमडेगा में 6.0 डिग्री, बोकारो में 6.0 डिग्री, पाकुड़ में 6.5 डिग्री, सरायकेला में 6.8 डिग्री, लातेहार में 6.9 डिग्री, देवघर में 6.9 डिग्री, रांची में 7.2 डिग्री, चाईबासा में 7.4 डिग्री और जमशेदपुर में 9.3 डिग्री पर पहुंच गया है.

झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान (Etv Bharat)

अधिकतम पारा में जबरदस्त गिरावट

पूरे राज्य में दिन में भी कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों का हाल बेहाल है. क्योंकि दिन का अधिकतम पारा भी लुढ़का है. राज्य के सभी जिलों का अधिकतम तापमान 25 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड हुआ है. अधिकतम तापमान के मामले में कई जिले ऐसे हैं जहां का अधिकतम पारा 20 डिग्री के नीचे चला गया है. इनमें रांची, डाल्टनगंज, देवघर, कोडरमा, गुमला, लातेहार, हजारीबाग, लोहरदगा और पाकुड़ जिला शामिल हैं. हजारीबाग में अधिकतम तापमान 13.9 डिग्री, गुमला में 14.5 डिग्री, लोहरदगा में 16.0 डिग्री, कोडरमा में 16.5 डिग्री, पाकुड़ में 16.7 डिग्री, लातेहार में 16.8 डिग्री, डाल्टनगंज में 17.6 डिग्री, देवघर में 18.1 डिग्री और रांची में 18.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है.