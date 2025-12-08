मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और कोरिया जिले में कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री
छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. मौसम विभाग ने कुछ जिलों में शीतलहर चलने की भी संभावना जताई है.
Published : December 8, 2025 at 11:30 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. मौसम विभाग ने कुछ जिलों में शीतलहर चलने की भी संभावना जताई है. उत्तर छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. जिनमें सरगुजा संभाग के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. रविवार को सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जगदलपुर में 29.4 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. उत्तर छत्तीसगढ़ के कोरिया और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है.
कोरिया जिले में लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहा. सामरी पाट, सोनहत इलाके में जमकर पाले पड़े हैं. कोरिया एमसीबी में न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी हुई है. पिछले 24 घंटे में यहां तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया है.
कड़ाके की ठंड, पाला गिरने से बढ़ी फसलों की चिंता
सोनहत क्षेत्र में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. जिसके कारण कई इलाकों में पाला गिरना शुरू हो गया है. ठंड के तेज असर से लोगों की देनचर्या प्रभावित हो रही है, वहीं खेतों में जमे पाले ने किसानों की फसलों के लिए भी खतरा पैदा कर दिया है.
अलाव की व्यवस्था नहीं, लोगों में नाराजगी
कोरिया में ग्राम पंचायत की तरफ से चौक-चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को दिक्कत हो रही है. शाम ढलते ही सोनहत और आसपास के ग्रामीण इलाकों में लोग कड़क सर्दी का सामना करने को मजबूर हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड का ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है. सोनहत ब्लॉक में आमतौर पर दिसंबर-जनवरी में ठंड ज्यादा पड़ती है, लेकिन इस बार तापमान में जल्दी गिरावट आने लगी है. फिलहाल लोग अपने स्तर पर अलाव जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंचायत स्तर पर व्यवस्थाओं की कमी को लेकर नाराजगी भी बढ़ रही है.
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में ठंड
जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ सहित कोयलांचल क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है. शहर के चौक चौराहों पर नगरपालिका हर साल अलाव की व्यवस्था करती है जिससे बाहर से आए हुए लोगों सहित शहर के मजदूर वर्ग अपनी ठंड दूर करते हैं. लेकिन इस बार ठंड जल्द पड़ने और अलाव की व्यवस्था नहीं होने से लोग परेशान हो रहे हैं.
एमसीबी, छत्तीसगढ़ का मौसम
|तारीख
|अधिकतम तापमान
|न्यूनतम तापमान
|01 दिसंबर 2025
|25.8°C
|10.4°C
|02 दिसंबर 2025
|26.8°C
|9.4°C
|03 दिसंबर 2025
|26.2°C
|7.8°C
|04 दिसंबर 2025
|25.5°C
|6.9°C
|05 दिसंबर 2025
|25.8°C
|7.4°C
|06 दिसंबर 2025
|24.2°C
|4.6°C
|07 दिसंबर 2025
|24.3°C
|5.2°C
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2025 के बीच देखे तो अधिकतम तापमान 24.2°C से 26.8°C के बीच रहा, और न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट देखी गई, जो 10.4°C से शुरू होकर 4.6°C तक पहुंच गया.