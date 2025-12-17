ETV Bharat / state

झारखंड में पड़ रही है कड़ाके की ठंड, रांची का तापमान लुढ़का, कई जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे

रांची: झारखंड में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है. उत्तर-पश्चिम से आ रही है उत्तरी हवाओं की वजह से न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री से ज्यादा की कमी दर्ज हुई है. राजधानी रांची में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. यहां का न्यूनतम पारा 5.3 डिग्री पहुंच गया. राज्य में नौ जिले ऐसे हैं, जहां का न्यूनतम पारा 10 डिग्री से भी नीचे रिकॉर्ड हुआ है.

इन जिलों में पड़ रही है कड़ाके की ठंड

मौसम केंद्र, रांची की ओर से 17 दिसंबर की सुबह जारी रिपोर्ट के मुताबिक रांची के बाद गुमला का न्यूनतम पारा 5.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. वहीं खूंटी में 6.8 डिग्री, डाल्टनगंज में 7.9 डिग्री, सिमडेगा में 8.1 डिग्री, हजारीबाग में 9.1 डिग्री, लोहरदगा में 9.3 डिग्री, बोकारो में 9.5 डिग्री और लातेहार में 9.7 डिग्री पर पारा पहुंच गया है. पिछले 24 घंटे के भीतर बोकारो के न्यूनतम तापमान में सबसे ज्यादा 2.8 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज हुई है.

मौसम केंद्र द्वारा जारी वेदर रिपोर्ट (Etv Bharat)

चार जिलों का अधिकतम पारा 25 डिग्री से नीचे

मौसम केंद्र के मुताबिक राहत की बात है कि रात के बाद कड़ाके की ठंड के बीच दिन के वक्त खिली धूप की वजह से अधिकतम तापमान भी बढ़ा हुआ है. चाईबासा में सबसे ज्यादा 28.0 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ है. वहीं सरायकेला में 27.3 और पूर्वी सिंहभूम का अधिकतम पारा 27.2 डिग्री रहा है. सिर्फ गुमला, कोडरमा, हजारीबाग और लातेहार ऐसे जिले हैं जहां का अधिकतम पारा 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे है. इन जिलों में दिन के वक्त भी ठिठुरन महसूस हो रही है.