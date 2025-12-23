ETV Bharat / state

यूपी में प्रचंड सर्दी-कोहरे का अलर्ट; बाराबंकी शिमला-नैनीताल से भी ठंडा, 48 घंटे बाद और गिरेगा तापमान

भीषण कोहरे और ठंडक को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. 6 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं.

लखनऊ में मंगलवार की सुबह छाया घना कोहरा. (Photo Credit; ETV Bharat)
December 23, 2025

लखनऊ: पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण उत्तर प्रदेश में इन दिनों सर्दी ने तेजी पकड़ी है. घने कोहरे के साथ कंपकपी वाली ठंड देखने को मिल रही है. सुबह-शाम घना कोहरा छाया हुआ है. दिन में कोहरे की मोटी परत के चलते धूप बेअसर हो रही है. प्रदेश के कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है. भीषण कोहरे और ठंडक को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. स्कूलों की टाइमिंग बढ़ाने के साथ कई जिलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है.

यूपी के 4 जिलों में दृश्यता शून्य मीटर: पिछले 24 घण्टे में उत्तर प्रदेश का मौसम शुष्क रहा. लेकिन, घना कोहरा दर्ज किया गया. प्राप्त आंकड़ों में प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता आगरा, अयोध्या, प्रयागराज एवं कानपूर में शून्य मीटर दर्ज की गई. प्रदेश में कुछ स्थानों पर शीत से अति शीत दिवस दर्ज किए गए.

यूपी के 16 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट: मौसम विभाग ने देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना जताई है.

यूपी को ठंड से 2 मिलेगी राहत: मौसम विभाग के अनुसार वायुमंडल में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे आने वाले 2 दिन तक कोल्ड डे से राहत मिलने की संभावना है. इसके बाद फिर से तापमान में कमी दर्ज की जाएगी.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में सोमवार को सुबह-शाम के समय घना कोहरा छाया रहा. पिछले कई दिनों से धूप का इंतजार कर रहे लोगों को सोमवार को राहत मिली. दिन में धूप खिली जिससे कोल्ड डे की स्थिति से राहत मिली. अधिकतम तापमान 20.5 और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को सुबह-शाम के समय घना कोहरा छाया रहेगा, दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

बाराबंकी सबसे ठंडा: उत्तर प्रदेश का बाराबंकी सोमवार को सबसे ठंडा जिला रहा. यहां पर न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो उत्तराखंड के नैनीताल (06 डिग्री सेल्सियस) और हिमाचल प्रदेश के शिमला (11 डिग्री सेल्सियस) से भी कम है. सबसे अधिक तापमान कानपुर देहात जिले में 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

यूपी में सर्दी: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर प्रदेश के तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है, जिससे आने वाले 48 घंटे तक प्रदेशवासियों को भीषण ठंडक से हल्की राहत मिलेगी. सुबह व शाम के समय घना कोहरा छाया रहेगा. 48 घंटे बाद फिर से तापमान में कमी होना शुरू हो जाएगी और भीषण ठंडक जारी रहेगी.

