दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड शुरू, IMD ने शीतलहर को लेकर जारी किया 'येलो अलर्ट', जहरीली हवा से भी हाल बेहाल
मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में बृहस्पतिवार को सुबह के वक्त हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है.
Published : December 4, 2025 at 7:33 AM IST|
Updated : December 4, 2025 at 8:03 AM IST
नई दिल्ली: पहाड़ों पर बर्फबारी से राजधानी में ठंडी हवाएं चल रही हैं. दिल्ली एनसीआर में बुधवार को सबसे ठंडा दिन रहा. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह मौसम के सामान्य तापमान से 1.6 डिग्री कम था. बात अगर प्रदूषण की करें तो राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 अंक बना हुआ है.
बता दें कि इससे पहले सीजन का दूसरा सबसे कम अधिकतम तापमान नवंबर में 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. पिछले साल नवंबर में सबसे कम अधिकतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था. दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 3.1 डिग्री कम है.
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की परत छाई हुई है।वीडियो अक्षरधाम से है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 4, 2025
CPCB (सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) के अनुसार इलाके का AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 318 है, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है। pic.twitter.com/NH40WfLuiu
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की परत छाई हुई है।वीडियो गाज़ीपुर इलाके से है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 4, 2025
CPCB (सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) के अनुसार इलाके का AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 318 है, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है। pic.twitter.com/K7YvD8gKbb
दिल्ली में AQI लेवल 300 दर्ज
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 अंक बना हुआ है हालांकि यह बीते दिन के मुकाबले थोड़ा कम है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 312 गाजियाबाद में 322 गुरुग्राम में 328 ग्रेटर नोएडा में 325 और नोएडा में 318 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.
ये भी पढ़ें :