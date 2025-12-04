ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड शुरू, IMD ने शीतलहर को लेकर जारी किया 'येलो अलर्ट', जहरीली हवा से भी हाल बेहाल

मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में बृहस्पतिवार को सुबह के वक्त हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है.

दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड शुरू
दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड शुरू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 4, 2025 at 7:33 AM IST

Updated : December 4, 2025 at 8:03 AM IST

नई दिल्ली: पहाड़ों पर बर्फबारी से राजधानी में ठंडी हवाएं चल रही हैं. दिल्ली एनसीआर में बुधवार को सबसे ठंडा दिन रहा. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह मौसम के सामान्य तापमान से 1.6 डिग्री कम था. बात अगर प्रदूषण की करें तो राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 अंक बना हुआ है.

बता दें कि इससे पहले सीजन का दूसरा सबसे कम अधिकतम तापमान नवंबर में 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. पिछले साल नवंबर में सबसे कम अधिकतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था. दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 3.1 डिग्री कम है.

मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में बृहस्पतिवार को सुबह के वक्त हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है, जबकि अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है. इसके बाद दिल्ली में शुक्रवार को शीतलहर की स्थिति बन सकती है. मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार 5 दिसंबर को आसमान अधिकतर साफ रहेगा.

दिल्ली में AQI लेवल 300 दर्ज

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 अंक बना हुआ है हालांकि यह बीते दिन के मुकाबले थोड़ा कम है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 312 गाजियाबाद में 322 गुरुग्राम में 328 ग्रेटर नोएडा में 325 और नोएडा में 318 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.

Last Updated : December 4, 2025 at 8:03 AM IST

