दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड शुरू, IMD ने शीतलहर का अलर्ट किया जारी, AQI अब भी ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बरकरार

मौसम विभाग ने बताया कि आज सोमवार को न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड शुरू
दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड शुरू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 8, 2025 at 7:35 AM IST

नई दिल्ली: पूरे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है. मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है कि दिल्ली में अभी पिछले दो दिनों से पारा में सुधार हो रहा था, लेकिन अब अगले 72 घंटों में 3 से 4 डिग्री तक पारे में गिरावट की संभावना है. राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 326 अंक बना हुआ है.

मौसम विभाग के अनुसार बीते दिन रविवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 08 डिग्री सेल्सियस रहा. यानी बीते तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 2.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, हालांकि, अब भी यह सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस नीचे है. जबकि, सफदरजंग में अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम विभाग ने बताया कि आज सोमवार को न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. साथ ही धुंध की भी उम्मीद है. दिन के समय हवा की स्पीड 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी. इसके बाद 9 दिसंबर को दिल्ली में दिन में हवा की स्पीड 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है. सुबह के वक्त धुंध देखने को मिल सकती है.

दिल्ली में AQI लेवल 326 दर्ज

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 326 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 328, गुरुग्राम में 333, गाजियाबाद में 319, ग्रेटर नोएडा में 328 और नोएडा में 317 अंक बना हुआ हैं. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.

