दिल्ली-NCR में बड़ी ठंड, प्रदूषण में भी हुआ इजाफा, जानें बारिश को लेकर IMD का नया अपडेट

मौसम विभाग के अनुसार बीते दिन यानि सोमवार को सफदरजंग में अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री ज्यादा था. लेकिन आज बारिश और बादलों के कारण दिन का तापमान गिरने के आसार हैं. सोमवार रात को अयानगर में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, जिससे रातें अभी भी बेहद सर्द बनी हुई हैं.

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल लिया है. दिल्ली एनसीआर में बीते 2 दिनों से सुबह हल्की धूप निकल रही है, लेकिन इससे ठंड में कोई राहत नहीं मिल रही है. लगातार पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण ठंडी और बर्फीली हवाएं दिल्ली एनसीआर की ओर बढ़ रही हैं.

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि दिल्ली में आज मंगलवार को बारिश होने की संभावना है और इसके लिए ‘येलो’ अलर्ट जारी किया है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 27 जनवरी को एनसीआर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और सुबह से लेकर दोपहर तक एक-दो बार हल्की बारिश के साथ गरज-चमक हो सकती है. इस दौरान बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. 27 जनवरी को अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

मौसम विभाग के मुताबिक 28, 29 और 30 जनवरी को सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है. इन दिनों अधिकतम तापमान 18 से 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:30 बजे तक सूचकांक 287 अंक बना हुआ है. दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है. दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 295 गुरुग्राम में 302 गाजियाबाद में 288 ग्रेटर नोएडा में 278 नोएडा में 282 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली का अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.

