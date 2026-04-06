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रामनगर में तेज रफ्तार का कहर, पीरूमदारा में दो बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत, 3 युवक गंभीर घायल

रामनगर में बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत ( Photo-ETV Bharat )

रामनगर: रामनगर के पीरूमदारा क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां दो बाइकों की जोरदार टक्कर में तीन युवक गंभीर घायल हो गए. बताया जा रहा है कि एक बाइक ने दूसरी को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गए. घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है. रामनगर के पीरूमदारा क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां दो बाइकों की आमने-सामने नहीं बल्कि पीछे से हुई टक्कर में तीन युवक घायल हो गए. हादसा कुंदन स्वीट्स के पास नेशनल हाइवे 309 रामनगर-काशीपुर मार्ग पर हुआ, जहां तेज रफ्तार और लापरवाही एक बार फिर हादसे की वजह बनी. मिली जानकारी के अनुसार एक बाइक पर सवार रोहित और राजेश, दोनों की उम्र करीब 17 वर्ष और निवासी मालधन क्षेत्र के रहने वाले हैं. दोनों देर शाम पीरूमदारा की ओर जा रहे थे. वहीं दूसरी बाइक पर सरताज उम्र 23 वर्ष, निवासी शक्तिनगर रामनगर अकेले सवार था. पीरूमदारा में तेज रफ्तार का कह (Video-ETV Bharat)