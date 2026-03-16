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मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा, उत्तराखंड के चार युवकों की दर्दनाक मौत, एक गंभीर घायल

मुरादाबाद: पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ है. मूंढापांडे थाना क्षेत्र के मनकरा मोड़ के पास सोमवार को दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर हुई सड़क दुर्घटना में उत्तराखंड के नैनीताल और हल्द्वानी के चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. एक युवक गंभीर रूप से घायल है. घायल को मुरादाबाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे की वजह ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से कार की टक्कर बतायी जा रही है. सड़क हादसे का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त है. अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.

मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा: मुरादाबाद के थाना मूंढापांडे एसएचओ मोहित कुमार ने बताया कि क्षेत्र के मनकरा मोड़ के पास दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर कार और ईंट लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के भिड़ंत की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे युवकों को बाहर निकाला.

हादसे में उत्तराखंड के चार युवकों की मौत: हादसा इतना भीषण था कि चार युवक अचेत थे. एक युवक गंभीर रूप से घायल था. आनन फानन में सभी को सामुदायिक केंद्र पहुंचाया गया. डाॅक्टर ने चार युवकों को मृत घोषित कर दिया. गंभीर रूप रूप से घायल युवक को मुरादाबाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है.

ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई थी कार: मूंढापांडे थाने के एसएचओ मोहित कुमार के मुताबिक-