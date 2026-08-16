बिहार में दर्दनाक हादसा, गंगा में स्नान के दौरान तीन दोस्त डूबे
पटना में गंगा स्नान के दौरान तीन दोस्त डूब गए हैं. पढ़ें मो. महमूद आलम की रिपोर्ट..
Published : August 16, 2026 at 2:40 PM IST
पटना: राजधानी पटना के फतुहा में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा हुआ है. एक दोस्त को बचाने में तीन दोस्त डूब गए. सभी लापता की तलाश जारी है. घटना खुसरूपुर थाना क्षेत्र आदिलपुर गांव स्थित गंगा घाट की है. घटना के बाद से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.
गंगा में डूबे तीन दोस्त: मृतक की पहचान जगमाल गांव निवासी जितेंद्र सिंह के बेटे अंकुश कुमार (17 वर्ष), राजीव सिंह के बेटे रौनक कुमार (15 वर्ष) और रत्नेश सिंह के 16 वर्षीय बेटे सुंदरम कुमार के तौर पर हुई है. तीन 11वीं के छात्र थे और साथ में ही पढ़ाई करते थे.
7 दोस्त गए थे नहाने: खुसरूपुर थाना क्षेत्र आदिलपुर गांव स्थित गंगा घाट पर 7 दोस्त नहाने आए थे, उसमें एक दोस्त अंकुश कुमार गहरे पानी में चला गया. जिसे डूबता देख दूसरे एवं तीसरे दोस्त को बचाने गए और वह भी रौनक कुमार और सुंदरम कुमार भी डूब गए. तीन दोस्तों को डूबता देख अन्य तीन दोस्तों ने दोस्त को बचाने के लिए आवाज लगाई लेकिन गंगा की उफनती लहरों के कारण किसी ने भी बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई.
डूबते लड़कों के शोर-शराबा सुनकर स्थानीय लोगों ने खुसरूपुर थाने को घटना की जानकारी दी. स्थानीय गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश में जुट गई. फिर एसडीआरएफ की टीम को बुलाया और जांच शुरू की.
रेस्क्यू ऑपरेशन जारी: घटना की पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने एसडीआरएफ की टीम को बुलाया है. साथ ही स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश करा रही है. उन्होंने कहा कि नदी में तेज बहाव के कारण रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है.
"सूचना मिली थी कि रविवार सुबह 9:30 बजे जगमाल बीघा गांव में स्नान के दौरान तीन छात्र डूब गए हैं. जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है. साथ ही स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों की तलाश की जा रही है."- संजीव कुमार, थानाध्यक्ष, खुसरुपुर थाना
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