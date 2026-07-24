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गढ़वा में भीषण हादसा, दो बाइक की टक्कर में तीन युवकों की मौत

गढ़वा: जिले में दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने की टक्कर में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. यह घटना भवनाथपुर थाना क्षेत्र में शिवपूजन फ्यूल्स पेट्रोल पंप के ठीक सामने हुई, जहां तेज रफ्तार दो मोटरसाइकिलों की जोरदार टक्कर हो गईं. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतकों की पहचान आर्यन चौबे (सिंधिताली निवासी), प्रभात सिंह उर्फ पप्पू सिंह (धंगरडीहा मकरी निवासी) और रोहित सिंह, उम्र 24 साल (इंद्रदेव सिंह के बेटे, टंडवा निवासी) के तौर पर हुई है. स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों मोटरसाइकिलें विपरीत दिशाओं से तेज रफ्तार में आ रही थीं. शिवपूजन फ्यूल्स पेट्रोल पंप के पास पहुंचते ही वे आमने-सामने टकरा गईं. दुर्घटना के बाद वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

सूचना मिलने पर भवनाथपुर थाना प्रभारी रजनी रंजन और एएसआई आशुतोष सिन्हा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तीनों शवों को अपने कब्जे में लिया, उन्हें भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, कानूनी प्रक्रिया शुरू की और बाद में शवों को पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भेज दिया.

थाना प्रभारी रजनी रंजन ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. स्थिति को देखने से लगता है कि दोनों वाहन बहुत तेज रफ्तार में थे, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई.