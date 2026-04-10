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सितारगंज में भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत, एक गंभीर घायल

रुद्रपुर के सितारगंज में सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर घायल हो गया.

Sitarganj Road Accident
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 10, 2026 at 7:00 AM IST

3 Min Read
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रुद्रपुर: जिले के सितारगंज में तेज रफ्तार वाहन ने एक बार फिर तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक जिंदगी मौत के बीच जंग लड़ रहा है. उसे चिकित्सकों द्वारा हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. यह सड़क दुर्घटना सितारगंज के अमरिया रोड में मलपुरी के पास घटित हुई, जब एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सड़क पर जा रही रेडी को अपनी चपेट में ले लिया. इस घटना में गौरीखेड़ा सितारगंज निवासी तीन युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर घायल हो गया. जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. वहीं पुलिस अज्ञात वाहन की पड़ताल में जुट गई है.

उधम सिंह नगर के सितारगंज में गुरुवार की देर शाम सड़क हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि सितारगंज के अमरिया रोड मलपुरी के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक रेडी को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें बैठे तीन युवकों की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर घायल हो गया. घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. आनन-फानन में घायल को नजदीकी हॉस्पिटल भेजा गया. प्राथमिक उपचार के बाद सितारगंज उपजिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया है.

इस दुखद घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है. सितारगंज के उपजिला चिकित्सालय में लोगों का जमावड़ा लग गया. वहीं सूचना पर पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह धौनी ने मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक युवकों की पहचान शादाब,नाजिम, सुलतान निवासी सितारगंज गौरीखेड़ा के रूप में हुई है. जिनमें से दो सगे भाई बताए जा रहे हैं. घटना के बाद मृतक के परिवारों में मातम पसरा हुआ है.

गौर हो कि बीते दिनों रुद्रपुर के पंतनगर क्षेत्र में एक सड़क हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई. एक तेज रफ्तार डंपर ने पार्टी से लौट रहे दोनों व्यक्तियों को टक्कर मारी थी, जिससे मौके पर ही एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे ने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ा था.हादसा दरऊ चौक के पास हुआ था, जब दोनों व्यक्ति एक पार्टी से वापस अपने घर लौट रहे थे.

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