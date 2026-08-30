सोशल मीडिया पर हथियार चमकाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई, पलामू में छह से ज्यादा युवा गिरफ्तार
पलामू में सोशल मीडिया पर हथियार चमकाने के आरोप में कई युवाओं को गिरफ्तार किया गया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : August 30, 2026 at 5:14 PM IST
पलामू: जेन-जी को सोशल मीडिया पर हथियार चमकाना पसंद है. पलामू में जेन-जी युवा सोशल मीडिया पर सिर्फ फॉलोअर बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आस-पड़ोस और अपने इलाकों में दबदबा बढ़ाने के लिए भी हथियारों के साथ फोटो और रील्स अपलोड कर रहे हैं. हाल के दिनों में पलामू पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाइयां की हैं, जिनमें सोशल मीडिया पर हथियार चमकाने के मामले सामने आए हैं.
मार्च 2026 के बाद से पलामू पुलिस ने अब तक आधा दर्जन से अधिक युवकों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो अपलोड की थीं. हालात को देखते हुए पलामू पुलिस ने सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी है और हथियार का फोटो अपलोड करने वालों को निशाने पर लिया है.
अगस्त 2026 के पहले सप्ताह में पलामू पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ ऑपरेशन सफाया शुरू किया था. इस दौरान पुलिस ने जुड़े हुए 851 लोगों की सूची तैयार की. ऑपरेशन सफाया के अंतर्गत पलामू पुलिस अब तक 29 से अधिक हथियार बरामद कर चुकी है.
ऑपरेशन के दौरान यह जानकारी भी मिली कि कम उम्र के युवा दबदबा कायम करने के लिए हथियार खरीद रहे हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर रहे हैं. कई लोग शोऑफ के लिए नकली हथियारों के फोटो भी सोशल मीडिया पर डालते हैं.
केस स्टडी 01
जुलाई 2026 में सदर थाना क्षेत्र के चियांकि फ्लाईओवर के पास पुलिस ने हथियार के साथ रील्स बना रहे दो युवक और एक नाबालिग को पकड़ा. तीनों के पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया. गिरफ्तार कुंदन कुमार रजक मात्र 19 वर्ष और रविंद्र कुमार रजक मात्र 18 वर्ष के हैं. तीनों ने रील्स बनाने और दबदबा बढ़ाने के लिए हथियार खरीदा था.
केस स्टडी 02
जून 2026 में पलामू के हरिहरगंज में सरसोत गांव के रहने वाले अभय कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया. अभय कुमार ने दोनों हाथों में हथियार लेकर फोटो खिंचवाई थी और उसे अपने दोस्तों को भेजा था. पुलिस ने उसके पास से दोनों हथियार बरामद किए. अभय ने शौक और शोऑफ के लिए हथियार रखा था.
केस स्टडी 03
23 अगस्त 2026 को पलामू पुलिस ने पाटन थाना क्षेत्र से एक वॉल पुट्टी मिस्त्री करण कुमार को गिरफ्तार किया. करण कुमार ने शोऑफ और गोतिया पर दबदबा के लिए देसी कट्टा खरीदा था. वॉल पुट्टी मिस्त्री प्रतिदिन मात्र 500 रुपये कमाता है, लेकिन उसने सिर्फ शोऑफ के लिए 10 हजार रुपये में हथियार खरीद लिया.
सोशल मीडिया पर बढ़ाई गई निगरानी, पकड़े जाने पर हो सकता है करियर खराब
पलामू पुलिस ने सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी है. पुलिस ने युवाओं से हथियार को लेकर अपील भी जारी की है और कानूनी कार्रवाई भी कर रही है. पुलिस ने साफ बताया है कि पकड़े जाने पर आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज होगा. आर्म्स एक्ट से जुड़े मुकदमे करियर बनाने में बड़ी बाधा पैदा कर सकते हैं. अवैध हथियार के मामले में संबंधित युवक को सजा भी हो सकती है. आर्म्स एक्ट के मामलों में दो वर्ष के कारावास से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. सजा हथियार के प्रकार पर निर्भर करती है.
“सोशल मीडिया पर हथियार का फोटो अपलोड कर शोऑफ करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. हथियार का शोऑफ करना बेहद गंभीर मामला है. इसमें जेल भी हो सकती है और सजा भी. पुलिस लगातार अपील कर रही है कि युवा सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छी चीजों के लिए करें, नकारात्मक चीजों के लिए नहीं. पलामू में हथियार के साथ फोटो अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है. कई बार यह भी देखा गया है कि शोऑफ के लिए नकली हथियार का फोटो सोशल मीडिया पर डाला गया है.” - कपिल चौधरी, एसपी
अवैध हथियारों की सूचना देने पर इनाम की घोषणा
पलामू पुलिस ने हाल ही में अवैध हथियारों की जानकारी देने वालों को इनाम देने की घोषणा की है. ऑटोमेटिक हथियार की जानकारी देने पर 15 हजार रुपये, देसी कट्टा की जानकारी देने पर 5 हजार रुपये और बड़े हथियार की जानकारी देने पर 20 हजार रुपये से अधिक का इनाम घोषित किया गया है. पुलिस युवाओं से अपील कर रही है कि वे सोशल मीडिया का सकारात्मक इस्तेमाल करें और अवैध हथियारों से दूर रहें.
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