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सोशल मीडिया पर हथियार चमकाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई, पलामू में छह से ज्यादा युवा गिरफ्तार

पलामू: जेन-जी को सोशल मीडिया पर हथियार चमकाना पसंद है. पलामू में जेन-जी युवा सोशल मीडिया पर सिर्फ फॉलोअर बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आस-पड़ोस और अपने इलाकों में दबदबा बढ़ाने के लिए भी हथियारों के साथ फोटो और रील्स अपलोड कर रहे हैं. हाल के दिनों में पलामू पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाइयां की हैं, जिनमें सोशल मीडिया पर हथियार चमकाने के मामले सामने आए हैं.

मार्च 2026 के बाद से पलामू पुलिस ने अब तक आधा दर्जन से अधिक युवकों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो अपलोड की थीं. हालात को देखते हुए पलामू पुलिस ने सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी है और हथियार का फोटो अपलोड करने वालों को निशाने पर लिया है.

हथियार चमकाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई (Etv Bharat)

अगस्त 2026 के पहले सप्ताह में पलामू पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ ऑपरेशन सफाया शुरू किया था. इस दौरान पुलिस ने जुड़े हुए 851 लोगों की सूची तैयार की. ऑपरेशन सफाया के अंतर्गत पलामू पुलिस अब तक 29 से अधिक हथियार बरामद कर चुकी है.

ऑपरेशन के दौरान यह जानकारी भी मिली कि कम उम्र के युवा दबदबा कायम करने के लिए हथियार खरीद रहे हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर रहे हैं. कई लोग शोऑफ के लिए नकली हथियारों के फोटो भी सोशल मीडिया पर डालते हैं.

केस स्टडी 01

जुलाई 2026 में सदर थाना क्षेत्र के चियांकि फ्लाईओवर के पास पुलिस ने हथियार के साथ रील्स बना रहे दो युवक और एक नाबालिग को पकड़ा. तीनों के पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया. गिरफ्तार कुंदन कुमार रजक मात्र 19 वर्ष और रविंद्र कुमार रजक मात्र 18 वर्ष के हैं. तीनों ने रील्स बनाने और दबदबा बढ़ाने के लिए हथियार खरीदा था.

केस स्टडी 02

जून 2026 में पलामू के हरिहरगंज में सरसोत गांव के रहने वाले अभय कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया. अभय कुमार ने दोनों हाथों में हथियार लेकर फोटो खिंचवाई थी और उसे अपने दोस्तों को भेजा था. पुलिस ने उसके पास से दोनों हथियार बरामद किए. अभय ने शौक और शोऑफ के लिए हथियार रखा था.