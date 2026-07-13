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नेशनल हाईवे-27 पर हैंगिंग ब्रिज के पास हादसा, दो युवकों की मौके पर मौत, डिवाइडर से टकराकर कार खाई में पलटी

कार चालक जगदीश ने बताया कि रास्ते में अचानक भैंसों का झुंड आ गया, उसे बचाने के चक्कर में हादसा हो गया.

CAR ACCIDENT IN KOTA
हादसे में मृतक युवक (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 13, 2026 at 1:55 PM IST

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कोटा: नेशनल हाईवे-27 पर हैंगिंग ब्रिज के नजदीक सोमवार तड़के एक सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई. हादसे में युवक कार में फंस गए थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से हाईवे एंबुलेंस और अन्य लोगों ने बाहर निकाला. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई. हादस के बाद घायलों को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में भर्ती कराया गया. इनमें से दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की गंभीर स्थिति बनी हुई है. जिसे परिजन निजी अस्पताल में ले गए.

नांता थाने के सब इंस्पेक्टर घमंडी लाल ने बताया कि यह दुर्घटना सुबह करीब 4 बजे हुई. चारों दोस्त घर से खाना खाने की कहकर निकले थे और डाबी से कोटा की तरफ आ रहे थे. कार में अमन चावला, कुंतेश वर्मा उर्फ कंपू, दीपेश और जगदीश झुमरानिया सवार थे. कार जगदीश की थी और वही उसे चला रहा था.जगदीश से कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई. इसके बाद कार पलट गई.

पढ़ें: बालोतरा में हादसा : स्कॉर्पियो और ट्रेलर की टक्कर में 5 युवकों की मौत, मंदिर दर्शन कर लौट रहे थे सभी

इस हादसे में अमन चावला और कुंतेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीपेश और जगदीश को परिजन निजी अस्पताल ले गए हैं. एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जबकि एक को सामान्य चोटें आई हैं. सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग और एंबुलेंस मौके पर पहुंची. दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं. हादसे के तुरंत बाद कार चालक जगदीश झुमरानिया ने अपने अन्य दोस्तों को फोन कर दिया था, वे भी मौके पर पहुंच गए थे. कार चालक जगदीश ने बताया कि रास्ते में अचानक भैंसों का झुंड आ गया, उसे बचाने के चक्कर में कार अनि​यंत्रित हो गई. हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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TWO YOUTHS DIED IN HIGHWAY
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