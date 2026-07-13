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नेशनल हाईवे-27 पर हैंगिंग ब्रिज के पास हादसा, दो युवकों की मौके पर मौत, डिवाइडर से टकराकर कार खाई में पलटी

हादसे में मृतक युवक ( ETV Bharat Kota )