दिनेशपुर में दिल्ली साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई, 5 युवकों को किया गिरफ्तार, पढ़ें पूरी खबर
दिनेशपुर में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच युवकों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 2, 2026 at 8:10 AM IST
रुद्रपुर: दिनेशपुर थाना क्षेत्र में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से पांच युवकों को गिरफ्तार किया है. इन युवकों पर आरोप है कि ये अपने बैंक खाते साइबर ठगों को देकर अवैध लेनदेन में सहयोग कर रहे थे. पुलिस की इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.
साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं के बीच दिल्ली पुलिस की साइबर टीम लगातार ऐसे नेटवर्क की तलाश में जुटी हुई थी, जो ठगी के पैसों को इधर-उधर करने में मदद करते हैं. जांच के दौरान दिनेशपुर क्षेत्र के कुछ युवकों की भूमिका संदिग्ध पाई गई. इसके बाद पुलिस टीम ने दिनेशपुर पहुंचकर स्थानीय थाना पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की.
जैसे ही पुलिस टीम ने दबिश दी, इलाके में अफरा-तफरी मच गई. गिरफ्तार किए गए युवकों के परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया. पुलिस ने जिन पांच युवकों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी पहचान समीर बाछाड़, राज बाछाड़, रोहित राय, रोहित मिस्त्री और हरीश सरकार के रूप में हुई है. ये सभी अलग-अलग क्षेत्रों के निवासी हैं, लेकिन एक ही नेटवर्क के तहत काम कर रहे थे.
पुलिस जांच में सामने आया है कि ये युवक चंद हजार रुपये के लालच में अपने बैंक खाते साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराते थे. इन खातों का इस्तेमाल देशभर में ठगी से हासिल की गई रकम को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था. इस तरह ये युवक अनजाने में ही एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का हिस्सा बन गए थे. साइबर अपराधी अब खुद सामने आने के बजाय ऐसे बेरोजगार या लालच में आने वाले युवाओं को निशाना बना रहे हैं. उन्हें ‘मनी म्यूल’ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. ठग उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाते हैं और ठगी की रकम उन्हीं खातों में जमा कराते हैं. बाद में जांच के दौरान असली आरोपी बच निकलते हैं, जबकि कानूनी कार्रवाई का सामना इन युवाओं को करना पड़ता है.
दिल्ली पुलिस साइबर सेल के सब-इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने बताया कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में यह कार्रवाई की गई है. वहीं, दिनेशपुर थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि दिल्ली पुलिस की टीम को स्थानीय स्तर पर पूरा सहयोग दिया गया और संयुक्त कार्रवाई में इन युवकों को पकड़ा गया.
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