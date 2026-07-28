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अचानक बढ़ा मंदाकिनी नदी का जलस्तर, बीच नदी में फंसी तीन महिलाएं, सकुशल किया रेस्क्यू

मंदाकिनी नदी के बीच में फंसी महिलाएं ( Photo-ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग: जनपद रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा क्षेत्र से खौफनाक तस्वीर सामने आई है. यहां मंदाकिनी नदी के बीच तीन महिलाएं अचानक फंस गईं, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि महिलाएं नदी में बहकर आ रही लकड़ियों को निकालने गई थी, तभी अचानक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और वे चारों ओर से तेज बहाव के बीच घिर गईं. तिलवाड़ा में फंसी तीन महिलाओं को एसडीआरएफ स्थानीय लोगों की मदद से निकाल लिया गया है प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ ही मिनटों में नदी का बहाव इतना तेज हो गया कि महिलाओं के लिए बाहर निकलना असंभव हो गया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने प्रशासन को जानकारी दी, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही एसडीआरएफ (SDRF) और डीडीआरएफ (DDRF) की टीमें तत्काल राहत एवं बचाव उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची. बचाव दल नदी के तेज बहाव और लगातार बिगड़ते मौसम के बीच महिलाओं तक सुरक्षित पहुंचने का प्रयास किया. जिसके बाद तीनों महिलाओं को बचाव दल ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया है. मंदाकिनी नदी के बीच फंसी महिलाओं का रेस्क्यू. (ETV Bharat)