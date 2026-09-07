भरतपुर: सामान लेने निकली थीं महिलाएं, अचानक भरभराकर गिरी दीवार…एक की मौत, सीएम ने जाना घायलों का हाल
हादसा होते ही आसपास मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े. एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची.
Published : September 7, 2026 at 8:10 PM IST
भरतपुर: रोजमर्रा का सामान लेने के लिए महिलाएं सिकलीगर मोहल्ले की पतली गली से गुजर रही थीं. उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल वहां दर्दनाक हादसा उनका इंतजार कर रहा है. अचानक गली के पास की दीवार भरभराकर महिलाओं पर जा गिरी. मलबे में करीब छह महिलाएं दब गईं. आसपास के लोगों ने तत्काल बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया. इस हादसे में 75 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि एक बालिका एवं चार महिलाएं घायल हो गईं. घटना की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आरबीएम अस्पताल पहुंचे और घायलों से मिले एवं उनके उपचार की जानकारी ली.
हादसा सोमवार को सेवर थाना क्षेत्र के सिकलीगर मोहल्ले में हुआ. करीब छह महिलाएं सामान लेने मोहल्ले की एक पतली गली से गुजर रही थीं कि अचानक वहां दीवार भरभराकर उनके ऊपर गिर गई. दीवार गिरते ही महिलाएं मलबे में दब गईं और मौके पर चीख-पुकार मच गई. जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने बताया कि दीवार गिरने से एक महिला की मौत हुई है, जबकि करीब पांच से छह महिलाएं घायल हुई हैं. उन्होंने बताया कि घटना के बाद एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई थी. घायलों का उपचार कराया जा रहा है. प्रशासन पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रहा है.
पढ़ें:बारां के जलवाड़ा में उद्घाटन के डेढ़ माह बाद ही गिरी हाई लेवल ब्रिज की दीवार, जेईएन ने बताई ये वजह
मदद को दौड़े लोग: हादसा होते ही आसपास मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े. स्थानीय लोगों ने तुरंत मलबा हटाने का काम शुरू किया. उसमें दबी महिलाओं को बाहर निकाला. इसके बाद सभी घायलों को उपचार के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भरतपुर के आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया. हादसे में 75 वर्षीय प्रेमवती गंभीर रूप से घायल हुई थीं. उन्हें भी आरबीएम अस्पताल लाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई. हादसे में सुनीता, वीरवती, मीरा, रामधकेली और 16 वर्षीय नंदिनी घायल हुई हैं. सभी का आरबीएम अस्पताल में उपचार चल रहा है।
एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और पुलिस पहुंची: घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने तत्काल राहत एवं बचाव दलों को मौके पर भेजा. एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और पुलिस की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं और स्थिति का जायजा लिया. प्रशासन की ओर से हादसे के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है. आसपास की स्थिति और दीवार के गिरने की वजह की भी जांच की जा रही है.
पढ़ें:अजमेर में रिमझिम बारिश का दौर, स्कूल की दीवार गिरी, कारें क्षतिग्रस्त
अस्पताल पहुंचे सीएम: हादसे की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आरबीएम अस्पताल पहुंचे. उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायल महिलाओं से मुलाकात की. उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने घायलों के परिजनों से भी बातचीत कर घटना के बारे में जानकारी ली. सीएम ने अधिकारियों को हादसे से प्रभावित लोगों को हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.
पढ़ें: ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से दीवार गिरी, एक स्कूली बच्चे की मौत, दूसरा गंभीर घायल