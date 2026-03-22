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Israel US Iran War : इस सप्ताह शहर में 1300 शादियां, न्योते बंट चुके, लेकिन सिलेंडर नहीं, चूल्हों का सहारा

रामनवमी के सावे पर 80 प्रतिशत गार्डन बुक हैं, लेकिन रसोई एरिया सीमेंटेड होने से वहां लकड़ी की भट्टी लगाना संभव नहीं है.

शादियों में गैस की किल्लत
शादियों में गैस की किल्लत (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 22, 2026 at 4:47 PM IST

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Updated : March 22, 2026 at 4:54 PM IST

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जयपुर : अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सीधे आमजन के घरों तक पहुंच गया है. शहर में एलपीजी गैस की किल्लत ने खासतौर पर उन परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जहां शादी-ब्याह और अन्य मांगलिक आयोजन तय हैं. आगामी 26 मार्च को रामनवमी का अबूझ सावा है, ऐसे में शहर में विवाहों की संख्या भी चरम पर है. ऑल वेडिंग इंडस्ट्री फेडरेशन राजस्थान के अनुसार अगले सप्ताह जयपुर में 1300 से ज्यादा शादियां होनी हैं. न्योते बंट चुके हैं, लेकिन गैस सिलेंडर संकट के बीच अब लकड़ी के चूल्हों का सहारा लेना पड़ सकता है.

शादी वाले घरों में बढ़ी चिंता : आगरा रोड पर रहने वाले अनिल ठकुरिया ने बताया कि परिवार में 24-25 मार्च को कार्यक्रम हैं, लेकिन अंतिम समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिलने से उनकी चिंता बढ़ गई है. कार्यक्रम में करीब 1500 मेहमानों के लिए तैयारी पूरी है, वो खुद केटरिंग का काम करते हैं, लेकिन गैस की व्यवस्था नहीं हो पा रही. कुछ काम गैस सिलेंडर से तो कुछ के लिए लकड़ी के चूल्हे तैयार कराने पड़ रहे हैं, जिससे खर्च और मेहनत दोनों बढ़ गए हैं.

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गार्डन बुक, लेकिन रसोई में संकट : वहीं, गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग रही हैं, लेकिन आपूर्ति प्रभावित होने से लोगों को निराश लौटना पड़ रहा है. एजेंसी संचालकों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय हालात के चलते सप्लाई बाधित हुई है. ऑल वेडिंग इंडस्ट्री फेडरेशन राजस्थान के महामंत्री भवानी शंकर माली के अनुसार रामनवमी के सावे पर शहर के करीब 80 प्रतिशत गार्डन बुक हैं, लेकिन अधिकांश गार्डन में रसोई एरिया सीमेंटेड होने से वहां लकड़ी की भट्टी लगाना संभव नहीं है. उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि शादियों को प्रभावित होने से बचाने के लिए गैस कंपनियों को पर्याप्त सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाएं.

इस सप्ताह शहर में 1300 शादियां
इस सप्ताह शहर में 1300 शादियां (ETV Bharat Jaipur)

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होटल- रेस्टोरेंट में भोजन व्यवस्था पर संकट : गैस की कमी के चलते कई परिवार अब लकड़ी और पारंपरिक चूल्हों का सहारा लेने को मजबूर हो रहे हैं. छोटे आयोजन जैसे जन्मदिन और वर्षगांठ पर भी इसका असर दिख रहा है. होटल उद्योग भी इससे अछूता नहीं है. कई होटलों ने पैकेज दरों में करीब 20 फीसदी तक बढ़ोतरी कर दी है.

सिलेंडर नहीं मिलने से परेशानी
सिलेंडर नहीं मिलने से परेशानी (ETV Bharat Jaipur)

फेडरेशन ऑफ राजस्थान होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गजेंद्र लुनिवाल ने बताया कि गैस की कमी के कारण मेन्यू महंगा करना पड़ा है, वहीं बुकिंग भी प्रभावित हुई है. प्रशासन को चाहिए कि जिन होटल-रेस्टोरेंट के महीने में 100 सिलेंडर उठ रहे हैं. उन्हें कम से कम एक चौथाई तो उपलब्ध कराएं, अन्यथा इसका असर पर्यटन पर भी पड़ेगा. वहीं होटल संचालक पवन गोयल ने कहा कि शादी समारोह को लेकर के कई एडवांस बुकिंग है, लेकिन अब जवाब देना भारी पड़ रहा है.

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Last Updated : March 22, 2026 at 4:54 PM IST

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