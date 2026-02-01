रांची के पिरी टोला और बड़गाईं इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, नशे की गिरफ्त में युवा

ETV Bharat / state

झारखंड निकाय चुनाव: रांची नगर निगम के बरियातू इलाके के पिरी टोला और बड़गाईं में लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं.

डिजाइन इमेज (ईटीवी भारत)
Published : February 1, 2026 at 6:54 PM IST

रांची: राजधानी रांची के बरियातू क्षेत्र के दो वार्डों के कुछ इलाके आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं. शहर के बीचोबीच बसे होने के बावजूद इन मोहल्लों में सड़क, नाली और सुरक्षित बिजली जैसी मूलभूत जरूरतें अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं. बरियातू के वार्ड नंबर 9 के पिरी टोला और वार्ड 8 बड़गाईं के कुछ क्षेत्रों की स्थिति न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती है, बल्कि यहां तेजी से बढ़ती नशे की समस्या चिंता को और गहरा रही है.

इलाके में नहीं हैं पक्की सड़कें

इन इलाकों में प्रवेश करते ही शहरी विकास की तस्वीर साफ नजर आती है. कई गलियों में आज भी पक्की सड़कें नहीं हैं. बारिश के दिनों में कीचड़ और जलजमाव आम समस्या बन जाती है, जिससे आवागमन प्रभावित होता है. स्थानीय लोग बताते हैं कि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों को. नाली व्यवस्था की हालत भी गंभीर है. कई स्थानों पर नालियां या तो अधूरी हैं या पूरी तरह जाम पड़ी हैं. गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है. जिससे पूरे इलाके में गंदगी और दुर्गंध रहता है. जिसका सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ रहा है.

ग्राउंड जीरो से संवाददाता चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)


जल जमाव से पैदा हो रहे हैं मच्छर

मच्छरों की बढ़ती संख्या के कारण डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बना रहता है. बिजली व्यवस्था की स्थिति भी सुरक्षित नहीं कही जा सकती. कई घरों तक बिजली बांस के सहारे खींची गई तारों के जरिए पहुंचाई जा रही हैं. न तो पर्याप्त बिजली खंभे हैं और न ही सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है. हल्की बारिश या तेज हवा में तारों के टूटने और करंट फैलने का खतरा बना रहता है.

Municipal Election In Jharkhand
सड़कों पर बहता गंदा पानी (ईटीवी भारत)

शिकायत के बाद भी नहीं उठाया ठोस कदम: स्थानीय

स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए. इन बुनियादी समस्याओं के बीच सबसे गंभीर और चिंताजनक पहलू है युवाओं में बढ़ती नशे की लत. स्थानीय लोगों के अनुसार, इलाके में नशे का चलन तेजी से बढ़ रहा है. छोटी उम्र के लड़के नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं. गलियों और खाली स्थानों पर युवाओं का झुंड अक्सर नशे की हालत में देखा जाता है.

Municipal Election In Jharkhand
इलाके में पक्की सड़कों की कमी (ईटीवी भारत)

बेरोजगारी की वजह से नशे की तरफ जा रहे हैं युवा

लोगों का कहना है कि बेरोजगारी, जागरूकता की कमी और सकारात्मक गतिविधियों के अभाव ने युवाओं को नशे की ओर धकेला है. इलाके में न तो खेल मैदान की समुचित व्यवस्था है और न ही कौशल विकास या रोजगार से जुड़े प्रशिक्षण केंद्र की. नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान भी बेहद सीमित नजर आते हैं. इससे न सिर्फ सामाजिक माहौल प्रभावित हो रहा है, बल्कि अपराध और असामाजिक गतिविधियों की आशंका भी बढ़ रही है.

Municipal Election In Jharkhand
पिरी टोला इलाका (ईटीवी भारत)

बांस के सहारे बिजली का तार

वार्ड नंबर 9 के पिरी टोला के साथ-साथ बड़गाईं के कुछ इलाकों में भी हालात बेहतर नहीं हैं. यहां भी कच्ची सड़कें, गंदगी और अव्यवस्थित बिजली लाइन आम समस्या है. स्थानीय महिलाएं बताती हैं कि नशे के कारण पारिवारिक माहौल बिगड़ रहा है. कई परिवारों में इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई और घरेलू स्थिति पर पड़ रहा है. लोगों का आरोप है कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि समस्याओं को लेकर आश्वासन देते हैं, लेकिन बाद में इन इलाकों की सुध नहीं ली जाती. नशे जैसी गंभीर सामाजिक समस्या पर भी न तो प्रशासनिक सख्ती दिखती है और न ही प्रभावी निगरानी.

Municipal Election In Jharkhand
मूलभूत सुविधा से वंचित लोग (ईटीवी भारत)


विकास कार्य को लेकर प्रशासनिक स्तर पर यह कहा जाता है कि विकास कार्य चरणबद्ध तरीके से किए जा रहे हैं. साथ ही सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए भी योजनाएं मौजूद हैं. अधिकारियों के अनुसार, सड़क, नाली और बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ-साथ नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, जिस पर विचार किया जा रहा है

Municipal Election In Jharkhand
पक्की सड़क से वंचित इलाका (ईटीवी भारत)
ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट रांची के शहरी विकास की उस सच्चाई को उजागर करती है. जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी के साथ-साथ नशे जैसी सामाजिक समस्या तेजी से पैर पसार रही है. बरियातू के पिरी टोला और बड़गाईं के इलाकों की स्थिति यह संकेत देती है कि सिर्फ भौतिक विकास ही नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार और युवाओं के भविष्य को लेकर भी ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है.

