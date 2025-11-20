ETV Bharat / state

कुल्लू जिले में अग्निकांड में राख हो चुके हैं कई गांव, जानिए आग लगने का प्रमुख कारण

कुल्लू जिले में अग्निकांड से बचाव को लेकर ग्राम सभा में लोगों को जागरूक करेगा प्रशासन. अब तक कई गांव चढ़ चुके आग की भेंट.

Several Villages Destroyed in Fire Incident in Kullu
कुल्लू जिले में अग्निकांड में कई गांव राख (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 3:57 PM IST

4 Min Read
कुल्लू: पहाड़ों पर पर्यावरण मित्र और पहाड़ों का बोझ कम करने वाले काष्ठकुणी शैली (लकड़ी से बने घर) के घर अब बारूद के ढेर बन चुके हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में घास और लकड़ी के भंडारण से इन घरों में आग लगने का खतरा रहता है. एक चिंगारी पूरे गांव की राख में बदल सकती है. आग लगने से प्राचीन एवं ऐतिहासिक गांवों का वजूद मिटता जा रहा है. ऐसे में अब जिला प्रशासन ग्राम सभा के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने की तैयारी में है.

घरों में घास का भंडारण बन रहा आग लगने का प्रमुख कारण

घरों में घास और लकड़ी का भंडारण आग लगने का प्रमुख कारण बन रहा है. सरकार के द्वारा वर्षा जल संग्रहण टैंक बनाने की योजना की भी जानकारी दी जाएगी. ताकि जल संग्रहण टैंक के माध्यम से आग देने की घटना के दौरान पानी का इस्तेमाल आग पर काबू पाने के लिए किया जा सके. अब पंचायत के प्रतिनिधि ग्राम सभा में इस बारे विशेष रूप से लोगों को जागरूक करेंगे. ताकि आने वाले समय में आग के चलते प्राचीन शैली से बने इन मकानों का वजूद बचाए जा सकें.

कुल्लू के झनियार गांव में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

पिछले दिनों 16 घर चढ़ चुके हैं आग की भेंट!

बंजार उपमंडल के झनियार गांव में पिछले दिनों 16 घर राख हो गए. इसके अलावा चार पशुशालाएं और 2 मंदिर भी आग की भेंट चढ़ गए. सभी घर काष्ठकुणी शैली में बने थे. गांव में घर साथ-साथ थे साथ ही सूखी घास और लकड़ियों का भंडारण भी किया था. इसलिए घरों में आग तेजी से फैली. गांव सड़क से लगभग चार किलोमीटर दूर था. ऐसे में समय पर अग्निशमन वाहन मौके पर नहीं पहुंच पाया. जब तक अग्निशमन कर्मचारी गांव में पहुंचे, आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया था. बंजार में इसी वर्ष पहली जनवरी को तांदी गांव में 17 मकान जल गए थे. अग्निकांड में 80 फीसदी घरों में आग लगने का कारण लकड़ी और घास का भंडारण रहा है.

जलकर राख हुआ मकान (ETV Bharat)

आग से खत्म हो रहे काष्ठकुणी शैली में बने मकान

पर्यावरणविद गुमान सिंह अजीत राठौर का कहना है कि, "प्राचीन काष्ठकुणी शैली में बने घरों को बचाने के लिए लोगों को खुद पहल करनी होगी. लोगों को अपने घरों में सूखी घास, लकड़ी और अन्य ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण करने से बचना होगा. प्रशासन को भी लोगों को जागरूक करने के लिए गांवों में जागरूकता अभियान चलाना होगा. गांवों में जल भंडारण टैंक, वर्षा जल संग्रहण के लिए तालाब आदि बनाने की योजना पर काम करना होगा, ताकि आग लगने की स्थिति में इस पानी का इस्तेमाल करके घरों व गांव की बचाया जा सके."

काष्ठकुणी शैली में बना मकान (ETV Bharat)

इन गांवों का अभी मिट चुका है वजूद

कुल्लू जिले के प्राचीनतम गांव मलाणा, मणिकर्ण के शिल्हा गांव, बंजार का मोहनी, मनाली का सोलंग, निरमंड के जुगी, बंजार का कोटला, मझाण व तांदी में पहले घर काष्ठकुणी शैली में बने थे. आग से इन गांवों का वजूद मिट चुका है. अब यहा कंक्रीट के मकान बन रहे हैं. ऐसे में दोबारा से लकड़ी के मकान बनाना भी आवश्यक ग्रामीणों के लिए भारी पड़ रहा है. क्योंकि लकड़ी की कीमत में भी पिछले कुछ वर्षों में काफी वृद्धि हुई है और इस शैली के मकान बनाने में लकड़ी का भी काफी प्रयोग होता है.

काष्ठकुणी शैली में बना मकान (ETV Bharat)

ग्राम सभा में लोगों को जागरूक करेगा प्रशासन

"कुल्लू जिले में गांवों में आग की घटनाओं से बचाव के लिए ग्राम सभा की बैठकों में लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि काष्ठकुणी शैली में बने घरों को बचाया जा सके. गांवों में आग लगने पर उसे बुझाने के लिए तुरंत सहायता पहुंचे. इस योजना पर कार्य किया जाएगा. इसके अलावा सरकार के द्वारा चलाई जा रही जल संग्रहण टैंक योजना की भी लोगों को जानकारी दी जाएगी." - तोरुल एस रवीश, उपायुक्त, कुल्लू

TAGGED:

KULLU HOUSES CAUGHT FIRE
WOODEN IN HOUSES IN KULLU
KASHTHKUNI STYLE HOUSES IN KULLU
कुल्लू जिले में अग्निकांड
FIRE INCIDENT IN KULLU

