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पीटीआर में ग्रामीणों ने 31 हथियार किए सरेंडर, 25 गांव के लोगों ने वन्यजीवों को बचाने की ली शपथ

ग्रामीणों द्वारा सरेंडर किये गये हथियार (पलामू) ( ETV Bharat )

पलामूः जिला में पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत गारु के इलाके में 25 गांव के ग्रामीणों ने एकजुट होकर 31 हथियार सरेंडर किया है. यह हथियार गारु के इलाके में वन देवी के समक्ष सरेंडर किया गया है.

बता दें कि 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है. इस दौरान वन विभाग और पलामू टाइगर रिजर्व के तरफ से कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं. शुक्रवार को पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत गारु के इलाके में 25 गांव के ग्रामीण एकजुट हुए और खुद से वन्य जीव सप्ताह के दौरान हथियार सरेंडर कर दिया. सरेंडर हुए सभी हथियार देसी बंदूकें हैं.