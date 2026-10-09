पीटीआर में ग्रामीणों ने 31 हथियार किए सरेंडर, 25 गांव के लोगों ने वन्यजीवों को बचाने की ली शपथ
पलामू में टाइगर रिजर्व इलाके के ग्रामीणों ने हथियार डालकर वन्यजीवों को बचाने का संकल्प लिया. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 9, 2026 at 4:33 PM IST
पलामूः जिला में पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत गारु के इलाके में 25 गांव के ग्रामीणों ने एकजुट होकर 31 हथियार सरेंडर किया है. यह हथियार गारु के इलाके में वन देवी के समक्ष सरेंडर किया गया है.
बता दें कि 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है. इस दौरान वन विभाग और पलामू टाइगर रिजर्व के तरफ से कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं. शुक्रवार को पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत गारु के इलाके में 25 गांव के ग्रामीण एकजुट हुए और खुद से वन्य जीव सप्ताह के दौरान हथियार सरेंडर कर दिया. सरेंडर हुए सभी हथियार देसी बंदूकें हैं.
दरअसल, पलामू टाइगर रिजर्व का इलाका एक जमाने में अतिनक्सल प्रभावित इलाका रहा है. कई इलाकों में वन्यजीवों के शिकार के लिए देसी हथियार का इस्तेमाल होता रहा है. नक्सली के दौर में ग्रामीणों तक आसानी से देसी हथियार पहुंचे है. पलामू टाइगर रिजर्व आम ग्रामीणों से हथियार को सरेंडर करने के लिए अपील भी कर रहा था. साल 2025 में 23 हथियार सरेंडर हुआ था.
पलामू टाइगर रिजर्व के इतिहास में पहली बार 2026 में 31 हथियार को ग्रामीणों ने सरेंडर किया है. पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक कुमार आशीष ने बताया कि ग्रामीण खुद से ही वन्यजीवों को बचाने के लिए आगे आए हैं और हथियार को सरेंडर किया है.
ग्रामीणों का कहना है कि वह प्रकृति की पूजा करते हैं और वह उसे बचाने के लिए हथियार को जमा कर रहे है. उपनिदेशक कुमार आशीष ने बताया कि इस दौरान 25 गांव के ग्रामीण एकजुट हुए थे और वन देवी को साक्षी मान कर यह कदम उठाया है.
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