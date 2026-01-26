बर्फबारी का मजा बन गया पर्यटकों के लिए सजा, 20 किलोमीटर तक पैदल करना पड़ रहा सफर
बर्फ का दीदार करने पहुंचे सैलानी होटलों में फंस गए. हालात इतने खराब हुए कि कुछ किलोमीटर के सफर के लिए कई घंटे लग गए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 26, 2026 at 12:47 PM IST
कुल्लू: बीते दिनों हुई बारिश और बर्फबारी के बाद हजारों की तादाद में बाहरी राज्यों के पर्यटक मनाली पहुंचे. भारी बर्फबारी के कारण सड़कें और रास्ते बंद हो गए. इसके चलते कई पर्यटक घंटों जाम में फंसे रहे. कुछ पर्यटकों को रात सड़क पर गाड़ी में गुजारनी पड़ी. भूख और प्यास से भी पर्यटक परेशान हुए. कई घंटे तक जाम न खुलने के कारण कुछ पर्यटक पैदल ही मनाली से पतलीकूहल की ओर निकल गए.
बर्फ का दीदार करने पहुंचे कुछ सैलानी होटलों में फंस कर रह गए. हालात इस कदर खराब हुए कि कुछ किलोमीटर का सफर करने के लिए कई घंटों का समय लगा. मनाली में बर्फबारी के बाद बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था से सैलानियों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ी. सड़कों पर ट्रैफिक जाम को खुलवाने के लिए प्रशासन की सही व्यवस्था न होने से भी सैलानी खासे नाराज नजर आए.
दिल्ली से आए जगदीश कंवर का कहना है कि 'मनाली से पतलीकूहल पहुंचने के लिए उन्हें 24 घंटे से अधिक का समय लग गया. प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्था बिल्कुल धरातल पर नजर नहीं आई. हर तरफ वाहनों का लंबा जाम लगा हुआ है. आने वाले दिनों में भी मौसम खराब बताया गया है. ऐसे में सभी सैलानियों को चाहिए कि वो बिल्कुल भी मनाली का रुख न करें. यहां रातें सड़क पर गाड़ियों के बीच ही काटनी पड़ेगी.'
पतलीकूहल तक खुली सड़क
हालांकि पतलीकूहल तक सड़क मार्ग को वाहनों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन हजारों वाहन मनाली में फंसे हुए हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए भी खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा बर्फ देखने के लिए रोजाना बाहरी राज्यों से भी हजारों वाहन मनाली आ रहे हैं. ऐसे में बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था के चलते कई सैलानियों को मनाली से पतलीकूहल तक 20 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ा. कई वाहन चालक 8 से 10 घंटे तक ट्रैफिक जाम में फंस रहे हैं.
बच्चों के साथ छह किलोमीटर तक किया सफर
दिल्ली से मनाली आए सैलानी दीपक का कहना हैं कि 'मैं अपने परिवार के साथ मनाली घूमने आया था. 23 जनवरी को हमने बर्फबारी का मजा लिया और 24 जनवरी को जब हमने मनाली से निकलने की कोशिश की, लेकिन निकल नहीं पाए. 25 जनवरी की सुबह हम मनाली से पैदल निकले और 6 किलोमीटर तक छोटे-छोटे बच्चों के साथ पैदल चलते रहे. वहीं, आगे जाकर एक जीप को किराए पर लिया और तब जाकर मुश्किल से पतलीकूहल पहुंचे, लेकिन 20 किलोमीटर तक जीप चालक ने मनमर्जी से किराया वसूल किया. मजबूरी में छोटे-छोटे बच्चों के साथ मनाली से बाहर निकलना था.'
सैकड़ों वाहन मनाली में फंसे
बाहरी राज्यों में जैसे ही मनाली में बर्फबारी की सूचना लोगों को मिली, लोग भी मनाली अपने-अपने वाहनों में पहुंचने लगे. ऐसे में ट्रैफिक जाम न हो इसके लिए जिया में वाहनों को पुलिस ने रोक दिया था उसके बाद वाहनों को पतलीकुहल तक भेजा गया. हालांकि पुलिस के जवान लगातार सड़कों से ट्रैफिक जाम को खुलवाने में जुटे हुए हैं, लेकिन सड़क से बर्फ हटाने का काम धीमी गति से चलने के कारण ये समस्या सुलझती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सड़कों पर कई फुट बर्फ गिरी थी. ऐसे में अभी भी सैकड़ो वहां मनाली में फंसे हुए हैं. बर्फ के चलते कई वाहन सड़कों पर भी फिसल रहे हैं और कई सैलानी अपने वाहनों को मनाली छोड़कर अन्य गाड़ियों के माध्यम से अपने-अपने घरों की ओर निकल रहे हैं.
मौसम साफ होने तक होटल में रहने की सलाह
डीसी कुल्लू तोरुल एस रविश ने बताया कि '26 और 27 जनवरी को भी जिला कुल्लू में खराब मौसम की चेतावनी दी गई है. ऐसे में पुलिस प्रशासन ने भी स्थानीय पर्यटन कारोबारियों को निर्देश जारी किए हैं कि जब तक घाटी में मौसम साफ ना हो, तब तक वह अपने होटल से सैलानियों को चेक आउट के लिए ना कहें, क्योंकि बर्फबारी के चलते वाहन सड़कों पर नहीं निकल सकते हैं. आगे जाकर सैलानियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. होटल कारोबारी भी इस बारे सभी सैलानियों को जागरूक करें.'
टैक्सी चालकों पर मनमाना किराया वसूलने के आरोप
वहीं, पर्यटक कुछ टैक्सी चालकों की मनमानी से भी परेशान है. पर्यटकों ने टैक्सी चालकों पर मनमाना किराया वसूलने के आरोप लगाए हैं. कुछ किलोमीटर के सफर के लिए मनमर्जी से किराया वसूला जा रहा है. मजबूरी में पर्यटक मनमाना किराया देने को भी मजबूर हैं.
मुंबई से मनाली आए सैलानी अजय सिंह का कहना हैं कि 'इस बार बर्फबारी में मनाली में जो बदहाली हुई है. उसे देखकर अब अगले 5 साल तक बर्फ देखने का बिल्कुल भी मन नहीं है. हर जगह पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, लेकिन प्रशासन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है. निजी टैक्सी चालक भी मनमानी से पैसे वसूल कर रहे हैं और मजबूरी में सैलानियों को पैसे देने पड़ रहे हैं. हर जगह ट्रैफिक जाम है और सैलानी 20 किलोमीटर तक पैदल चलकर पतलीकूहल पहुंच रहे हैं.'
अधिक किराया वसूलने की शिकायतें मिलने पर प्रशासन ने टैक्सी यूनियन को भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी सैलानी से मनमाना किराया न वसूला जाए, अगर इस तरह की कोई शिकायत आती है तो टैक्सी चालकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें: मंडी की स्नेहा के सिर सजा विंटर क्वीन का ताज, नितिन बने वॉइस ऑफ कार्निवल