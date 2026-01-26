ETV Bharat / state

बर्फबारी का मजा बन गया पर्यटकों के लिए सजा, 20 किलोमीटर तक पैदल करना पड़ रहा सफर

ट्रैफिक संभालता पुलिस कर्मी ( ETV Bharat )

कुल्लू: बीते दिनों हुई बारिश और बर्फबारी के बाद हजारों की तादाद में बाहरी राज्यों के पर्यटक मनाली पहुंचे. भारी बर्फबारी के कारण सड़कें और रास्ते बंद हो गए. इसके चलते कई पर्यटक घंटों जाम में फंसे रहे. कुछ पर्यटकों को रात सड़क पर गाड़ी में गुजारनी पड़ी. भूख और प्यास से भी पर्यटक परेशान हुए. कई घंटे तक जाम न खुलने के कारण कुछ पर्यटक पैदल ही मनाली से पतलीकूहल की ओर निकल गए. बर्फ का दीदार करने पहुंचे कुछ सैलानी होटलों में फंस कर रह गए. हालात इस कदर खराब हुए कि कुछ किलोमीटर का सफर करने के लिए कई घंटों का समय लगा. मनाली में बर्फबारी के बाद बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था से सैलानियों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ी. सड़कों पर ट्रैफिक जाम को खुलवाने के लिए प्रशासन की सही व्यवस्था न होने से भी सैलानी खासे नाराज नजर आए. बर्फबारी के बाद फंसी गाड़ियां (ETV Bharat) दिल्ली से आए जगदीश कंवर का कहना है कि 'मनाली से पतलीकूहल पहुंचने के लिए उन्हें 24 घंटे से अधिक का समय लग गया. प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्था बिल्कुल धरातल पर नजर नहीं आई. हर तरफ वाहनों का लंबा जाम लगा हुआ है. आने वाले दिनों में भी मौसम खराब बताया गया है. ऐसे में सभी सैलानियों को चाहिए कि वो बिल्कुल भी मनाली का रुख न करें. यहां रातें सड़क पर गाड़ियों के बीच ही काटनी पड़ेगी.' पतलीकूहल तक खुली सड़क हालांकि पतलीकूहल तक सड़क मार्ग को वाहनों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन हजारों वाहन मनाली में फंसे हुए हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए भी खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा बर्फ देखने के लिए रोजाना बाहरी राज्यों से भी हजारों वाहन मनाली आ रहे हैं. ऐसे में बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था के चलते कई सैलानियों को मनाली से पतलीकूहल तक 20 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ा. कई वाहन चालक 8 से 10 घंटे तक ट्रैफिक जाम में फंस रहे हैं. बच्चों के साथ छह किलोमीटर तक किया सफर दिल्ली से मनाली आए सैलानी दीपक का कहना हैं कि 'मैं अपने परिवार के साथ मनाली घूमने आया था. 23 जनवरी को हमने बर्फबारी का मजा लिया और 24 जनवरी को जब हमने मनाली से निकलने की कोशिश की, लेकिन निकल नहीं पाए. 25 जनवरी की सुबह हम मनाली से पैदल निकले और 6 किलोमीटर तक छोटे-छोटे बच्चों के साथ पैदल चलते रहे. वहीं, आगे जाकर एक जीप को किराए पर लिया और तब जाकर मुश्किल से पतलीकूहल पहुंचे, लेकिन 20 किलोमीटर तक जीप चालक ने मनमर्जी से किराया वसूल किया. मजबूरी में छोटे-छोटे बच्चों के साथ मनाली से बाहर निकलना था.'