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जेटेट भाषा विवाद: कई जनजातीय भाषाओं को भी नई नियमावली से किया गया बाहर, जानें क्या है कारण

रांची: झारखंड में जेटेट भाषा विवाद गरमाया हुआ है. राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडेय सिंह, संजय प्रसाद यादव जैसे मंत्री जहां खुलकर जेटेट नियमावली में भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली को शामिल करने की वकालत कर रहे हैं तो झामुमो जैसे दल इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि झामुमो नेताओं की नजरों में भोजपुरी, मगही, अंगिका जैसी भाषाएं मूल रूप से बिहार की भाषा हैं.

यहां गौर करने वाली बात है कि जिस जेटेट नियमावली 2026 को हेमंत कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, उसमें सिर्फ मगही, अंगिका, भोजपुरी ही बाहर नहीं हुई है. बल्कि झारखंड की कई जनजातीय भाषा जो 2012-2016 जेटेट नियमावली के अनुसार जनजातीय भाषा के रूप में मान्य थी, इस बार कई जिलों में उसे सूची से बाहर कर दिया गया है.

कई जनजातीय भाषाओं को भी नई नियमावली से किया गया बाहर (Etv Bharat)

भारतीय जनता पार्टी इसे हेमंत सरकार की जनजातीय और खासकर आदिम जनजाति के हितों की विरोधी बताती है तो कांग्रेस-राजद जैसे दलों के प्रवक्ता भी मानते हैं कि न सिर्फ भोजपुरी, मगही, अंगिका को जेटेट 2026 में शामिल करना चाहिए बल्कि कई जिलों की जनजाति भाषाओं की सूची से हटाई गई असुर, बिरहोर, भूमिज, मालतो जैसी जनजातीय भाषा को भी फिर से जेटेट 2026 में शामिल किया जाए. ताकि न सिर्फ इन भाषाओं को बोलने पढ़ने वालों को टीचर बनने का मौका मिले, बल्कि इन भाषाओं-बोलियों का संवर्धन और विकास भी हो.