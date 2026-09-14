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किता-सिल्ली रेलखंड पर विकास कार्य से पांच ट्रेनें प्रभावित, कई का परिचालन बदला

रांचीः रांची रेल मंडल के किता-सिल्ली रेलखंड पर विकास कार्य के लिए ब्लॉक लिया जाएगा. इसके कारण 15 सितंबर 2026 को रांची से जुड़ी कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा. रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ ट्रेनों का आंशिक समापन और आंशिक प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, जबकि दो जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों को पूरी तरह रद्द किया गया है.

रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 13503/13504 बर्द्धमान-हटिया-बर्द्धमान मेमू एक्सप्रेस का 15 सितंबर को गोमो स्टेशन पर आंशिक समापन और वहीं से आंशिक प्रारंभ होगा. इस वजह से इस ट्रेन का गोमो-हटिया-गोमो के बीच परिचालन रद्द रहेगा. यात्रियों को इस मार्ग पर यात्रा की योजना बनाते समय बदलाव का ध्यान रखना होगा.

इसी तरह ट्रेन संख्या 18035/18036 खड़गपुर-हटिया-खड़गपुर एक्सप्रेस का भी 15 सितंबर को आद्रा स्टेशन पर आंशिक समापन और आद्रा से आंशिक प्रारंभ किया जाएगा. ट्रेन का आद्रा-हटिया-आद्रा के बीच परिचालन नहीं होगा. ट्रेन संख्या 63598/63597 आसनसोल-रांची-आसनसोल मेमू पैसेंजर का 15 सितंबर को मूरी स्टेशन पर आंशिक समापन और आंशिक प्रारंभ होगा. इसके चलते मूरी-रांची-मूरी के बीच ट्रेन का परिचालन रद्द रहेगा.

इसके अलावा हटिया-सांकी रेलखंड पर चलने वाली दो जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों को भी 15 सितंबर को रद्द किया गया है. इनमें ट्रेन संख्या 58663/58664 हटिया-सांकी-हटिया पैसेंजर और ट्रेन संख्या 58665/58666 हटिया-सांकी-हटिया पैसेंजर शामिल हैं.