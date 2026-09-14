ETV Bharat / state

किता-सिल्ली रेलखंड पर विकास कार्य से पांच ट्रेनें प्रभावित, कई का परिचालन बदला

रांची से जुड़ी कई ट्रेनों का परिचालन आगामी 15 सितंबर को प्रभावित रहेगा. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

Several trains will be affected on Kita Silli rail section of Ranchi Railway Division due to development work
डीआरएम ऑफिस रांची (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 14, 2026 at 11:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः रांची रेल मंडल के किता-सिल्ली रेलखंड पर विकास कार्य के लिए ब्लॉक लिया जाएगा. इसके कारण 15 सितंबर 2026 को रांची से जुड़ी कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा. रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ ट्रेनों का आंशिक समापन और आंशिक प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, जबकि दो जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों को पूरी तरह रद्द किया गया है.

रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 13503/13504 बर्द्धमान-हटिया-बर्द्धमान मेमू एक्सप्रेस का 15 सितंबर को गोमो स्टेशन पर आंशिक समापन और वहीं से आंशिक प्रारंभ होगा. इस वजह से इस ट्रेन का गोमो-हटिया-गोमो के बीच परिचालन रद्द रहेगा. यात्रियों को इस मार्ग पर यात्रा की योजना बनाते समय बदलाव का ध्यान रखना होगा.

इसी तरह ट्रेन संख्या 18035/18036 खड़गपुर-हटिया-खड़गपुर एक्सप्रेस का भी 15 सितंबर को आद्रा स्टेशन पर आंशिक समापन और आद्रा से आंशिक प्रारंभ किया जाएगा. ट्रेन का आद्रा-हटिया-आद्रा के बीच परिचालन नहीं होगा. ट्रेन संख्या 63598/63597 आसनसोल-रांची-आसनसोल मेमू पैसेंजर का 15 सितंबर को मूरी स्टेशन पर आंशिक समापन और आंशिक प्रारंभ होगा. इसके चलते मूरी-रांची-मूरी के बीच ट्रेन का परिचालन रद्द रहेगा.

इसके अलावा हटिया-सांकी रेलखंड पर चलने वाली दो जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों को भी 15 सितंबर को रद्द किया गया है. इनमें ट्रेन संख्या 58663/58664 हटिया-सांकी-हटिया पैसेंजर और ट्रेन संख्या 58665/58666 हटिया-सांकी-हटिया पैसेंजर शामिल हैं.

रेलवे के इस परिचालन बदलाव का असर रांची, हटिया, मूरी, सिल्ली और आसपास के स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा. यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन के परिचालन की स्थिति की जानकारी ले लें, ताकि उन्हें स्टेशन पहुंचने के बाद असुविधा का सामना न करना पड़े.

इसे भी पढ़ें- किता-सिल्ली रेलखंड पर विकास कार्यः तीन ट्रेनों का मार्ग सीमित, चार पैसेंजर ट्रेनें रहेंगी रद्द

इसे भी पढ़ें- 5 सितंबर को पांच जोड़ी ट्रेनों का परिचालन रहेगा प्रभावित, किता-सिल्ली रेलखंड पर लिया जाएगा मेगा ब्लॉक

इसे भी पढ़ें- किता-सिल्ली रेलखंड पर विकास कार्य, रांची रेल मंडल की पांच जोड़ी ट्रेनें होंगी प्रभावित

TAGGED:

खड़गपुर हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस
TRAINS WILL BE AFFECTED
RANCHI RAILWAY DIVISION
KITA SILLI RAIL SECTION
TRAINS AFFECTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.