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किता-सिल्ली रेलखंड पर विकास कार्यः तीन ट्रेनों का मार्ग सीमित, चार पैसेंजर ट्रेनें रहेंगी रद्द

रांचीः रांची रेल मंडल के अंतर्गत किता-सिल्ली रेलखंड पर विकास कार्य के लिए ब्लॉक लिया जाएगा. इसके कारण 8 सितंबर को इस रेलखंड से जुड़ी कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है. रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए प्रभावित ट्रेनों के आंशिक समापन एवं आंशिक प्रारंभ की व्यवस्था की गई है. वहीं, कुछ ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह रद्द रहेगा.

रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 13503/13504 बर्द्धमान-हटिया-बर्द्धमान मेमू एक्सप्रेस का 8 सितंबर को गोमो स्टेशन पर आंशिक समापन एवं आंशिक प्रारंभ होगा. इसके कारण गोमो-हटिया-गोमो के बीच इस ट्रेन का परिचालन रद्द रहेगा. यात्रियों को इस बदलाव के कारण अपनी यात्रा की योजना उसी अनुसार बनाने की सलाह दी गई है.

इसी तरह ट्रेन संख्या 18035/18036 खड़गपुर-हटिया-खड़गपुर एक्सप्रेस का 8 सितंबर को आद्रा स्टेशन पर आंशिक समापन एवं आंशिक प्रारंभ किया जाएगा. इस ट्रेन का आद्रा-हटिया-आद्रा के बीच परिचालन रद्द रहेगा. ट्रेन संख्या 63598/63597 आसनसोल-रांची-आसनसोल मेमू पैसेंजर भी 8 सितंबर को प्रभावित रहेगी. इस ट्रेन का मूरी स्टेशन पर आंशिक समापन एवं आंशिक प्रारंभ होगा. इसके कारण मूरी-रांची-मूरी के बीच ट्रेन का परिचालन रद्द रहेगा.

इसके अलावा ट्रेन संख्या 58663/58664 हटिया-सांकी-हटिया पैसेंजर तथा ट्रेन संख्या 58665/58666 हटिया-सांकी-हटिया पैसेंजर का परिचालन 8 सितंबर को पूरी तरह रद्द रहेगा. रेलवे के इस निर्णय से हटिया, रांची, मूरी और सांकी क्षेत्र के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रभावित ट्रेनों के बारे में जानकारी लेकर ही यात्रा करनी होगी.