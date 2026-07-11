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किता–सिल्ली रेलखंड पर विकास कार्य के कारण ट्रेनों का बदला रूट, रांची रेल मंडल में दो जोड़ी ट्रेनें रहेंगी रद्द

किता-सिल्ली रेलखंड में विकास कार्यों को लेकर रांची रेल मंडल में कई ट्रेनें रद्द रहेंगी. संवाददाता चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट

RAILWAY LINE BLOCK IN RANCHI
सांकेतिक तस्वीर (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 11, 2026 at 10:14 AM IST

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रांची: दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची रेल मंडल के अंतर्गत किता–सिल्ली रेलखंड पर विकास कार्य के लिए ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लिया जा रहा है. इसके चलते 11 जुलाई 2026 को कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है. रेलवे ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की पूरी जानकारी प्राप्त करने की अपील की है.

रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार, ट्रेन संख्या 13503/13504 बर्द्धमान–हटिया–बर्द्धमान मेमू एक्सप्रेस का 11 जुलाई को गोमो स्टेशन पर आंशिक समापन एवं आंशिक प्रारंभ होगा. इस दौरान गोमो–हटिया–गोमो रेलखंड पर इस ट्रेन का परिचालन रद्द रहेगा. इसी प्रकार ट्रेन संख्या 18035/18036 खड़गपुर–हटिया–खड़गपुर एक्सप्रेस का आंशिक समापन आद्रा स्टेशन पर किया जाएगा तथा यह आद्रा स्टेशन से ही आंशिक रूप से संचालित होगी. इस कारण आद्रा–हटिया–आद्रा रेलखंड पर इस ट्रेन का परिचालन नहीं होगा.

वहीं ट्रेन संख्या 63598/63597 आसनसोल–रांची–आसनसोल मेमू पैसेंजर का आंशिक समापन एवं आंशिक प्रारंभ मूरी स्टेशन पर होगा. इसके चलते मूरी–रांची–मूरी के बीच इस ट्रेन का परिचालन रद्द रहेगा. इसके अलावा ट्रेन संख्या 58663/58664 हटिया–सांकी–हटिया पैसेंजर तथा 58665/58666 हटिया–सांकी–हटिया पैसेंजर 11 जुलाई 2026 को पूरी तरह रद्द रहेंगी. रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं.

सीनियर डीसीएम ने दी जानकारी

रांची रेल मंडल की वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (सीनियर डीसीएम) श्रेया सिंह ने कहा किता–सिल्ली रेलखंड पर आवश्यक विकास कार्यों को सुरक्षित और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है. इसके कारण कुछ ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी परिवर्तन किए गए हैं. यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, एनटीईएस (NTES), रेल मदद पोर्टल अथवा हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी ट्रेन की अद्यतन जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें. ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, विकास कार्य पूरा होने के बाद संबंधित रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य रूप से बहाल कर दिया जाएगा. यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे विभिन्न माध्यमों से लगातार सूचनाएं जारी कर रहा है तथा किसी भी बदलाव की जानकारी समय-समय पर उपलब्ध कराई जाएगी.

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